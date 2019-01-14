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النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر

14
JANUARY
2019
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يحظى الشاي بشعبية واسعة في العالم، لكن الإكثار من هذا المشروب لا يناسب بعض الأشخاص الذين يمرون بظروف صحية خاصة مثل النساء الحوامل.
 
فبحسب موقع "ذا كنفرسايشن"، أظهرت دراسة حديثة أن الإفراط في استهلاك مادة الكافيين الموجودة في الشاي والقهوة خلال فترة الحمل يعود بتبعات سلبية على الجنين.
 
وأظهرت عينة من ألف امرأة إيرلندية أن تناول الكافيين بصورة غير معتدلة خلال الأشهر الأولى للحمل يؤدي إلى مشاكل صحية لدى الأجنة.
 
وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة "كلينيكال نيوترشن" الأميركية، إلى أن تناول الشاي الغني بالكافيين يؤثر على مدة الحمل لدى المرأة ووزن الجنين عند الولادة.
 
وأضافت أن هذه المخاطر تزيد بواقع الضعف لدى النساء اللائي يقبلن بكثرة على مشروب الشاي خلال فترة الحمل على الرغم من التحذيرات الصحية الكثيرة.
 
ويوضح الخبراء أن منسوب الكافيين يختلف بحسب أنواع الشاي، فالشاي الأسود الذي يجري استهلاكه في إيرلندا بكثرة يحتوي تركيزا أعلى مقارنة بالشاي الأخضر.
 
ويختلف المقدار الموصى به من الشاي، من منظمة إلى أخرى، ففي الوقت الذي تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوز 300 ميليغرام في اليوم الواحد، تنبه هيئة السلامة الغذائية في إيرلندا إلى عدم تجاوز 200 ميليغرام.
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