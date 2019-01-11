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10 طرق تضمن لك هضم الطعام "بكل سلاسة"

11
JANUARY
2019
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يعاني كثير من الناس من مشكلات في الهضم، الأمر الذي يؤدي إلى خلل في عملية التمثيل الغذائي المعروفة باسم "الأيض"، والتي يتمكن من خلالها تحويل الطعام إلى طاقة تمكن أعضاء الجسم من القيام بوظائفها.
 
نستعرض هنا 10 طرق من شأنها أن تعزز عملية التمثيل الغذائي لجعل جسمك يعمل بشكل أكثر كفاءة، وتصل إلى أهدافك لخسارة الوزن واللياقة البدنية بشكل أسرع، وفق ما ذكر موقع "هيلثي آند بريتي".
 
تناول وجبات كاملة
 
عادة ما يأكل الناس أقل لأنهم لا يريدون اكتساب المزيد من الدهون، لكن تناول القليل من الطعام ليس مفيدا للصحة، لأن ذلك سيؤدي إلى إبطاء العمليات الحيوية لجسمك ويخفض منسوب الطاقة.
 
شرب الشاي الأخضر
 
عادة ما يختار الناس القهوة أو الشاي، ويركز فقط أولئك الذين يريدون إنقاص الوزن على الشاي الأخضر. وينصح الخبراء بالشاي الأخضر لدوره الكبير في تعزيز التمثيل الغذائي والمساعدة في الهضم.
 
ممارسة الرياضة
 
ممارسة الرياضة اليومية جيدة جدا للصحة، فهي تعزز عملية الأيض وتحافظ على الجسم في حالة جيدة خلال اليوم. لكن عليك ألا تمارس رياضات عنيفة، فيكفيك أخذ قسط معقول من التمرينات بشكل يومي أو أسبوعي.
 
استخدام زيت الزيتون
 
يزيد زيت الزيتون البكر الممتاز السيروتونين في الدم، وهو هرمون مرتبط بالشبع. كما يحتوي زيت الزيتون البكر على مضادات للأكسدة تساعد على مكافحة العديد من الأمراض، مثل السرطان وهشاشة العظام وتدهور الدماغ
 
تناول بيضة يوميا
 
إن تناول بيضة كاملة يوميا مفيد جدا لك، إذ يحتوي الصفار على العديد من المغذيات التي تحفز عملية الأيض، بما في ذلك الفيتامينات التي تذوب في الدهون والأحماض الدهنية الأساسية.
 
ينصح خبراء التغذية بشرب الحليب لم له من دور كبير في تحويل الدهون إلى سكر بسرعة كبيرة، والذي يتحول بدوره إلى طاقة تمنح الجسم القدرة الكافية على تأدية المهام اليومية.
 
تناول الحبوب الكاملة
 
وجدت الدراسات أن تناول الطعام الذي يستغرق وقتا أطول في الهضم، مثل الشوفان والأرز البني والحبوب، يساعد في الحفاظ على معدلات الأيض بشكل أفضل مقارنة مع الأطعمة التي يمكن هضمها بسرعة.
 
الوقوف 3 ساعات بالعمل
 
الجلوس على كرسي المكتب لمدة 7-10 ساعات على الأقل كل يوم، أمر غير صحي. وفي المجمل، يجب عليك الوقوف 3 ساعات على الأقل كل يوم للحفاظ على التمثيل الغذائي بشكل سلس.
 
تناول الثوم
 
عادة ما يضيف الثوم المزيد من النكهة إلى بعض الأطباق، وإذا أضفت الثوم إلى الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات، فإنه سيعمل على الحد من تأثيراتها السلبية في الجسم.
 
قليل من الشوكولاتة
 
يعتقد الناس أن الشوكولاتة قد تزيد من الدهون في الجسم، وفي حين أن ذلك قد يكون صحيحا في الواقع، لكن للشوكولاتة فوائد كبيرة في تعزيز نظام التمثيل الغذائي الخاص بك ويعطيك دفعة من الطاقة.
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