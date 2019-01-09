ماذا يفعل ملح الطعام في الجسم خلال الحمية الغذائية؟

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لها - أظهرت العديد من الدراسات أن أحد الأسباب الرئيسية المتحكمة في وزن الجسم، هي نسبة الملح، وكلما زادت تلك النسبة، كلما زاد وزن الجسم، خاصة خلال إتباع نظام غذائي صحي، لأن الإفراط في تناول ملح الطعام يتسبب في الوزن الزائد وبالتالي فشل الحمية المتبعة.

ومن المعروف ان الماء يعمل على ازالة الدهون الزائدة في الجسم، الا ان زيادة نسبة الملح في الطعام تؤدي الى زيادة نسبة الماء في الجسم، الامر الذي يؤدي إلى زيادة الوزن والبدانة، لان الإفراط في تناول ملح الطعام يعمل على حبس البول في الجسم، مما يصعب من إنقاص الوزن.

كذلة يساعد استخدام الملح في الأطعمة الدهنية على أكل تلك الأغذية الدهنية بكمية أكثر، وبالتالي زيادة الوزن.

لذلك ينصح المتخصصون بتناول طبق السلطة دون إضافة ملح، لأنه يفقد الخضروات أهم العناصر الغذائية الموجودة بها.