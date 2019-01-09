living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تخلصوا من الصداع النصفي.. بـ8 وصفات طبيعية

9
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
باتت الشكوى من الصداع النصفي، والذي يصيب شقاً من الرأس بألم شديد، تتردد على ألسنة كثير من الناس في وقتنا الحاضر.
 
وبما أن الأطباء لم يكتشفوا بعد السبب الرئيسي للإصابة بهذا النوع من الصداع المزعج، يلجأ الناس لتناول المسكنات للتخلص من الألم الشديد الذي يسببه في أحد شقي الرأس والأعراض المصاحبة له كالدوار والغثيان والحساسية الشديدة للضوء.
 
ونظراً لأن المسكنات لها أعراض جانبية قد تضر بالصحة، لذا ينصح بالعلاجات المنزلية الطبيعية للتخلص من الصداع النصفي.
 
وإليكم فيما يلي 8 وصفات طبيعية للتخلص من هذا النوع المزعج من الصداع، حسب ما جاء في موقع "ناتشورال نيوز" المعني بالصحة وهي كالاتي:
 
1- الكاموميل أو البابونغ
يحتوي شاي البابونغ المهدئ على فوائد مضادة للتشنج ومضادة للالتهابات، الأمر الذي يجعله يخفف من التهاب الأوعيه الدموية الموجودة في منطقة الرأس، وبالتالي يقلل الصداع، وينصح بشرب شاي البابونغ من 3 إلى 4 مرات يوميا لمنع أو تخفيف أعراض الصداع النصفي.
 
2- الحصول على قسط كافٍ من النوم
يعد النوم الجيد من 7 إلى 8 ساعات ليلاً خير سبيل لتفادي الإصابة بالصداع النصفي.
 
3- الزنجبيل
يعد الزنجبيل أحد العلاجات المنزلية الفعالة لعلاج الصداع النصفي التقليدي، فهو يعمل على تقليل إفراز هرمون البروستاغلاندين والذي يحفز التهاب الأوعية الدموية بمنطقة الرأس، مما يساهم في التخلص من الصداع النصفي، لذا ينصح بتناوله عدة مرات يوميا.
 
4- الماغنيسيوم
يساعد الماغنيسيوم في منع الإصابة بالصداع النصفي، ويتوافر في الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن والمكسرات والحبوب الكاملة.
 
5- النعنع
يحتوي النعنع على خصائص قوية مضادة للالتهاب، فضلاً عن مادة المنثول التي تعالج ألم الرأس، لذا ينصح بتناول مشروب النعناع مع العسل يومياً لتفادي الصداع النصفي أو تدليك الرأس بقطرة من زيت النعناع للتخلص فورا وبشكل مؤقت منه.
 
6- فيتامين B12
تشير الدراسات إلى أن فيتامين B12 قد يساعد على منع الصداع النصفي. ويوجد هذا الفيتامين في الأجبان والدجاج والأسماك والحليب.
 
7- اليوغا
تساعد ممارسة تمارين اليوغا بانتظام على تقليل عدد نوبات الصداع النصفي التي تعاني منها حيث تساعد على الاسترخاء.
 
8- التخلص من محفزات الصداع النصفي
تختلف محفزات الصداع النصفي من شخص لآخر فالبعض تصيبه هذه النوبات من الصداع بسبب الروائح النفاذة، أو أشعة الشمس أو بعض الأطعمة، لذا عليك أن تعرف ما يؤذيك وتتجنبه لتفادي الصداع النصفي.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout