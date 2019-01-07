living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حرب "المواد الحافظة" تشتعل بين أوروبا وأميركا

7
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ألقى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الضوء على تجاوزات يقوم بها مصنعو الأغذية ومربو الماشية في أميركا، بحيث يستجيبون لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن منع المواد الحافظة في المنتجات الموجهة لأوروبا، لكنهم يبقون على هذه المواد الموجهة للاستهلاك المحلي في أميركا.
 
ويواجه مصنعو الأطعمة ومربو الماشية في الولايات المتحدة، ضغوطا كبيرة بسبب استعمالهم لمواد حافظة ومحسنات غذائية تساهم في الإصابة بأمراض بينها السرطان، وفق تصنيف أوروبي يضعها ضمن قائمة المحظورات.
 
منظمات الدفاع عن السلامة الغذائية والصحة العامة، حسب تقرير نشرته النيويورك تايمز، لاحظت تحايلا أميركيا واضحا، عندما سجلت أن مصنعي الأغذية يقومون بإجراء تعديلات على المنتج الغذائي الموجه للبيع في أوروبا، لكن يتم الإبقاء على المواد الحافظة نفسها والمحسنات الغذائية في المنتجات الموجهة للسوق الأميركية.
 
في أوروبا، تمنع القوانين ستة أنواع من المواد الحافظة التي تسبب السرطان، في إعداد الوجبات، كما تمنع الأدوية والعقاقير المستخدمة في تسمين حيوانات المزارع.
 
وفي أكتوبر الماضي، تحركت السلطات الصحية في أميركا لحظر هذه المواد التي تراها خطرة على صحة الإنسان، لكن قرار التنفيذ لن يكون قبل سنتين من الآن.
 
وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا بحظر مواد حافظة موجودة في الأطعمة نظرا لتأثيرها السيئ على صحة الإنسان وإمكانية تسببها بالإصابة بالسرطان.
 
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout