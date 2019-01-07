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"الذهب الأخضر".. قدرات خارقة لمحاربة ضغط الدم المرتفع

7
JANUARY
2019
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خصلت دراسة حديثة إلى أن "سبيرولينا"، أو ما يعرف بـ"الذهب الأخضر"، قادر على تخفيض ضغط الدم، الذي يصيب كثيرا من الناس دون أن يدركوا ذلك.
 
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، بأن باحثين إيطاليين وجدوا أن بروتينيا في هذا المكمل الغذائي يعمل على وضع الشرايين في حالة استرخاء.
 
ويستخدم سبيرولينا، وهو مكمل غذائي مصنوع من الطحالب الخضراء التي تعيش البحيرات الاستوائية المالحة، كعنصر مساعد على خسارة الوزن ومواجهة الحمى والسكري.
 
وفي السابق، كانت هناك أدلة علمية محدودة بشأن التأثيرات الإيجابية لهذا المكمل الغذائي.
 
ويؤدي ضغط الدم المرتفع إلى الإصابة بأمراض القلب المختلفة، خصوصا تضخم القلب، إذ قد يؤدي ارتفاع الضغط إلى تضخم العضلات التي تحيط بالقلب، مما ينجم عنه صعوبة في تدفق الدم إليه.
 
كما يتسبب في إصابة الكلى بالأمراض المختلفة، وأخطرها الفشل الكلوي، وذلك أن ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى تضييق الشرايين التي تغذي الكلى، ناهيك عن الإصابة بالعمى.
 
وقام الباحثون في المعهد العصبي المتوسطي في إيطاليا بعزل جزيئات معينة من مكمل سبيرولينا لاختبار فوائدها الصحية.
 
ثم قاموا بمحاكاة تأثير هضم السبيرولينا على الشرايين، من خلال "شرايين معزولة" وحيوانات في المختبر.
 
ووجد الباحثون أن سبيرولينا تؤدي إلى استرخاء الشريان، وهي عملية توسع الأوعية الدموية، التي تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق زيادة كمية الدم التي يتم ضخها في حركة واحدة.
 
وهذا هو التأثير ذاته الناتج عن استخدام "أكسيد النيتريك"، وهو مادة كيماوية معروفة بقدرتها على الحفاظ على ضغط الدم في مستويات صحية.
 
يشار إلى أن الكثير من الفنانين والفنانات يحرصون على تناول هذا المكمل الغذائي بانتظام، نظرا لفوائده الصحية الكبيرة، منهم عارضة الأزياء العالمية ميراندا كير.
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