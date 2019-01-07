living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أفضل التطبيقات التي تساعدك على خسارة الوزن

7
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إذا كان عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية مدمنين على أجهزتهم، فلما لا يستغلونها في بعض الأمور الإيجابية، التي قد تعود بالنفع على صحتهم؟
 
ووفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن متجري التطبيقات "آب ستور" و"غوغل بلاي ستور" يحتويان على كم هائل من التطبيقات المفيدة للإنسان، خصوصا في المجال الصحي.
 
وأوضحت أنه يمكن للمستخدمين استغلال بعض التطبيقات الصحية، من أجل مساعدتهم على خسارة الوزن بطرق علمية وحديثة.
 
ومن هذه التطبيقات:
 
Sworkit
 
يوفر التطبيق فيديوهات للتمارين الرياضية، التي يمكن إنجازها في المنزل، ما بين 5 و15 دقائق.
 
One You Couch to 5K
 
هذا البرنامج مخصص للناس الذين لم يسبق لهم أن تدربوا ويكتشفون هذا العالم للمرة الأولى، حيث يقدم لهم نصائح وتمارين في المتناول.
 
Sweatcoin
 
يحول التطبيق خطواتك إلى عملة اسمها "سويت كوينز"، يمكن التعامل بها لشراء عدد من المنتجات والخدمات من عدة متاجر إلكترونية. وقد انتشرت الفكرة بشكل كبير في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
 
Nike+ Training Club
 
 تطبيق يحتوي على أكثر من 160 تمرينا رياضيا، من بينها اليوغا والتحمل. يمكن إنجازها في أقل من 20 دقيقة.
 
أخبار ذات صلة
 أنظمة تشغيل آي أو إس أحدث تغييرات آيفون
كيف ستغير التكنولوجيا حياتك في 2019؟
 التصنيف لم يشمل شهر ديسمبر الجاري
تطبيقات "آندوريد" الأكثر جنيا للمال في 2018
MyFitnessPal
 
يحتوي على قاعدة بيانات لأكثر من 6 ملايين طعام. يضمن لك تناول وجبات صحية واتباع نظامك الغذائي، دون الإفراط أو التفريط في السعرات الحرارية الضرورية.
 
Zombies, Run
 
يتميز هذ التطبيق بتصميم خاص بـ"الزومبي"، الذي يظهر وكأنه يلاحقك، من أجل تشجيعك على الركض بسرعة.
 
Daily Burn
 
يضم أكثر من ألف فيديو لتمارين رياضية متنوعة، من بينها تمارين القوة والرقص والكارديو واليوغا.
 
Strava
 
من أكثر التطبيقات شهرة، ويناسب فقط الأشخاص الذين اعتادوا على ممارسة الرياضة، ولا ينصح به للمبتدئين.
 
Aaptiv
 
يقدم التطبيق أكثر من 2500 تدريب، ممزوج بالمقاطع الموسيقية، التي تحفزك على إنجاز التمرين.
 
Freeletics Bodyweight
 
يهدف إلى بناء العضلات بالطريقة الصحيحة دون الحاجة إلى المعدات الرياضية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout