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أكثر المعادن الغذائية يساعد في تلافي أمراض القلب

7
JANUARY
2019
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المغنيسيوم واحد من أكثر المعادن الغذائية تنوعا، ويعد ضروريا بالنسبة لأجزاء كثيرة في الجسم مثل الأنسجة والعضلات، لكن أهمها على الإطلاق، القلب.
 
ويساعد المغنيسيوم في إتمام 300 تفاعل كيميائي، مثل الأيض وإنتاج الأحماض النووية والبروتين، والحفاظ على صحة القلب.
 
ويتم الحفاظ على أفضل مستويات المغنيسيوم صحية في الجسم، مع تناول الأطعمة العضوية الطبيعية، وتقليص كميات السكر والملح، حسب مدونة "foodworldblog"، المختصة في التغذية. 
 
وعلى الرغم من أن الحصة الغذائية التي يوصي بها خبراء التغذية من المغنيسيوم تصل إلى 300-400 ملغ في اليوم الواحد ، إلا أن الأبحاث أظهرت أن تناول كمية 100 ملغ إضافية يوميا يمكن أن يحسن صحة القلب ويمنع أمراض القلب.
 
ويمكن الحصول على المغنيسيوم من الأغذية التالية:
 
1. اللوز 
2. الأفوكادو
3. الأرضي شوكي
4. الهليون
5. الموز
6.الفاصوليا السوداء
7. خبز القمح الكامل
8. التين
9. الفاصوليا الكلوية
10. سمك الإسقمري أو الماكريل 
11. الفول السوداني
12. زبدة الفول السوداني
13. البطاطا بقشرها 
14. الأرز، إذ يمنح 100 غرام منه 43 ملغ من المنغيسيوم.
15. سمك السلمون
16. حليب الصويا
17. السبانخ
18. لبن الزبادي
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