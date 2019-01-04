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10 أعراض للسرطان يمكنك اكتشافها بنفسك

4
JANUARY
2019
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لا يزال الأطباء يواجهون بعض المشكلات في تشخيص مرض السرطان، رغم التطور الكبير في التقنيات الطبية، لكن بإمكانك أن تكتشف بنفسك بعض الأعراض التي قد تكون مؤشرا على المرض الخطير.
 
ونستعرض هنا 10 أعراض قد تكون ناجمة عن الإصابة بالسرطان في مكان ما بالجسم، وفق ما ذكر موقع "هيلث آند بريتي".
 
  تغيرات في البشرة
 
سرطان الجلد شائع جدا، فإذا ظهرت بقع على بشرتك أو تغير لون مكان معين منه أو ظهر تغير في شكله، فقد يكون ذلك مؤشرا على سرطان الجلد، وقتها عليك استشارة الطبيب.
 
سعال متكرر
 
إذا كنت لا تدخن ولديك سعال مزعج ومتكرر، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب السرطان. أما إذا كنت مدخنا ولديك سعال مصحوبا بالدم، فعليك استشارة الطبيب فورا، إذ يتعين عليك إجراء اختبارات على المخاط.
 
تغيرات في الثدي
 
من المهم إجراء اختبار على الثدي على أساس شهري للتأكد من عدم وجود احمرار أو ألم أو أي تورم أو تغير في الحلمة أو سماكتها. وإن وجدتِ شيئا من هذه الأعراض فعليك بإجراء فحص شامل.
 
انتفاخ البطن
 
قد تصاب بالانتفاخ لأنك أكلت وجبة دسمة، لكن إذا لم تتحسن الأمور بعد ساعات، وتطور الأمر إلى شعور بالتعب وألم في الظهر بسبب الانتفاخ، فعليك استشارة الطبيب، فالانتفاخ في البطن قد يكون مؤشرا على السرطان.
 
مشكلات في التبول
 
يعاني العديد من الرجال من مشكلات مزمنة في التبول، ويربط الأطباء هذه المشكلة بعدم كفاءة البروستاتا، لا سيما في سن الشيخوخة، مما يعد مؤشرا على سرطان البروستاتا، ولهذا السبب ينصح باستشارة الطبيب.
 
 
دم في البراز
 
إذا رأيت الدم في البراز فعليك فورا استشارة الطبيب، لأن هذا مؤشر على وجود البواسير، أو احتمال وجود سرطان القولون. قد يظهر الدم في البول أيضا، ويكون مؤشرا على سرطان الكلى أو المثانة.
 
تغيرات في الخصيتين
 
إذا لاحظت تورما أو انتفاخا في الخصيتين، فعلى الأرجح أن يكون ذلك أولى علامات سرطان الخصية الذي يعد الأكثر شيوعا، ويصاحبه عادة ألم غير شديد.
 
مشكلات في البلع
 
إذا تكررت لديك مشكلة بلع الطعام أو الماء أو الأدوية، فإنها قد تكون علامة على السرطان في الحلق أو الأنبوب الواصل بين فمك ومعدتك، والمسمى المريء.
 
فقدان الوزن
 
غالبية الناس تريد تخفيف أوزانها، ويتبعون في ذلك أنظمة غذائية عدة. لكن إذا فقد شخص الكثير من وزنه من دون إجراء أي تغيير على نظامه الغذائي، فإن هذا الأمر ليس طبيعيا، وقد يكون مؤشرا على سرطان البنكرياس أو الكبد.
 
الحمى
 
الحمى أمر طبيعي، وهذا يعني أن نظام المناعة في الجسم يعمل بشكل جيد، وأحيانا تكون أحد الآثار الجانبية لمضاد حيوي. لكن إذا كانت الحمى لا تنخفض، وتتكرر، فاستشر الطبيب.
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