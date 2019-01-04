مفاجأة صادمة.. 35 مليون شخص تناولوا الأدوية كمخدرات

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ذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، الخميس، أن أكثر من 35 مليون شخص استعملوا الأدوية والمواد الأفيونية بشكل غير طبي في عام 2018.

وأوضح المكتب في تقرير له أن الاستعمال الخاطئ أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح في مختلف دول العالم، مضيفا ان سوء استخدام دواء (الفينتانيل) يمثل مشكلة في أميركا الشمالية،فيما يزداد القلق بشأن سوء استخدام عقار (الترامادول) في بعض اجزاء افريقيا وآسيا.

وذكر التقرير أنه جرى إطلاق استراتيجية لمعالجة هذه الازمة بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

وتحذر التقارير الدولية من أن الاستخدام غير الطبي للعقاقير والأدوية أصبح يشكل تهديدا كبيرا للصحة العامة اذ تتسبب المواد الأفيونية في 76 بالمئة من الوفيات بسبب سوء استخدام الدواء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ويعمل مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،الذي تأسس عام 1997 ويتخذ من العاصمة فيينا مقرا له، على السيطرة على انتشار المخدرات والحد من الجريمة.