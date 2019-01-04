living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم

4
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة طبية حديثة، أن أضرار تدخين النرجيلة (الشيشة)، لا تقتصر على أمراض الجهاز التنفسي، بل إن تلك العادة السلبية تزيد عرضة الإنسان للإصابة بالسمنة وداء السكري إلى جانب أمراض أخرى خطيرة.
 
وأظهر البحث الذي أعده خبراء من مدرسة "برايتون أند سيسيكس" للطب في بريطانيا، أن من يدخنون الشيشة أكثر عرضة ليصابوا بالنوع الثاني من داء السكري مقارنة بغير المدخنين.
 
وشملت الدراسة الأكبر من نوعها، عينة من 9840 مشاركا يضمون 6742 شخصا من غير المدخنين، إلى جانب 976 ممن دخنوا في وقت سابق، فضلا عن 864 من مدخني السيجارة سابقا و1067 من مدخني الشيشة سابقا و41 من مدخني الشيشة والسجائر.
 
وتبدد الدراسة الجديدة وهما عمّر طويلا، ومفاده أن تدخين الشيشة أقل ضررا لأنه يعتمد على التبغ الذي يمر عبر الماء، وفق ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.
 
ويوضح الباحث، غوردون فيرنز، وهو أحد المشاركين في الدراسة، إن جلسة واحدة من تدخين الشيشة تعادل تدخين علبة كاملة من السجائر، كما أن حجم السموم التي تدخل الصحة قد تكون بعدد أكبر.
 
ولم تحدد الدراسة السبب الذي يجعل الشيشة تتسبب بـالسمنة والسكري، لكن من الوارد بحسب خبراء أن يكون هذا الأمر ناجما عن إحداث الشيشة تفاعلا التهابيا في الجسم.
 
ويؤدي هذا التفاعل في الجسم إلى جعل بعض الأنسجة مقاومة للمفعول الذي يؤديه هرمون الأنسولين المسؤول عن ضبط السكر في الدم، ومن المحتمل أيضا أن تكون النرجيلة مرتبطة بعادات تؤدي إلى زيادة الوزن.
 
ويقول الباحثون إن على الهيئات الصحية أن تحذر الناس من مخاطر الشيشة لأن هناك من يعتقد أنها أقل ضررا، لاسيما أنها تقدم في الغالب بنكهات مغرية.
 
وشهدت معدلات تدخين السجائر تراجعا في بريطانيا خلال العقود الأخيرة بسبب المخاوف الصحية، وسط إقبال متزايد على السجائر الإلكترونية بالنظر إلى كونها أقل ضررا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout