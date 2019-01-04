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شركات الأدوية تستهل 2019 بخبر غير سار للمرضى

4
JANUARY
2019
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استهلت شركات الأدوية عام 2019 برفع أسعار أكثر من 250 صنفا دوائيا في الولايات المتحدة، من بينها عقار هوميرا الأكثر مبيعا في العالم.
 
ووفقا لبيانات من ركس سيفينغز سولوشنز، التي تساعد برامج الصحة وأصحاب الأعمال على البحث عن الأدوية الأقل تكلفة، فقد بلغ متوسط الزيادة على مئات المنتجات الدوائية نحو 6.3 في المئة.
 
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الزيادات وصلت إلى 10 في المئة على ما يقرب من 20 منتجا دوائيا.
 
وتأتي الزيادات على الرغم من توقعات أبداها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بأن تشهد أسعار الأدوية انخفاضا.
 
وذكرت وكالة رويترز في أواخر العام الماضي أن نحو 30 شركة لصناعة الأدوية أبلغت وكالات كاليفورنيا بأنها تنوي زيادة السعر المعروض للدواء.
 
 وأعلنت شركة فايزر بالفعل عن خططها في وقت لاحق من هذا الشهر لاستئناف ممارستها لرفع أسعار الأدوية، وزيادة قائمة الأسعار على 41 من العقاقير الطبية .
 
وكانت الشركة قد تراجعت الصيف الماضي عن تطبيق بعد الزيادات بسبب ضغوط من الرئيس ترامب.
 
وعلى الرغم من الزيادات، فإنها تعد أقل بنسبة الثلث عن الزيادات التي طبقت العام الماضي، بحسب ركس سيفينغز سولوشنز.
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