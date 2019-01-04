اختبار طبي لفوائد "المحليات الصناعية".. ونتيجة مفاجئة

A + A -

يلجأ بعض الناس إلى المحليات الصناعية حتى يتفادوا السعرات الحرارية الموجودة في السكر العادي، لكن هذا "البديل" ليس صحيا كما هو شائع كما أنه قد لا يساعد على خسارة الوزن الزائد.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "كوشران" البحثية في بريطانيا، أنه لا وجود لدليل واضح على فائدة هذه المحليات الصناعية التي تضاف لأجل الحفاظ على الرشاقة، بل إن أضرارها غير مستبعدة.

وتواجه شركات الأغذية والمشروبات في بريطانيا ضغوطا من هيئة الصحة العمومية في البلاد حتى تخفض السكر في منتجاتها بنسبة 20 في المئة بحلول سنة 2020.

وفضّلت بعض هذه الشركات أن تلجأ إلى المحليات الصناعية حتى تحافظ على المذاق الحلو في المنتجات، لكن هذه الحيلة ليست مفيدة للصحة وخسارة الوزن بحسب خبراء.

وتتجه منظمة الصحة العالمية إلى إصدار إرشادات مفصلة بشأن المحليات الصناعية بعدما بات استخدامها شائعا على نطاق واسع في مختلف دول العالم.

وأورد التقرير الذي استند إلى 56 دراسة علمية، أن اللجوء إلى المحليات لا يساعد بصورة ملحوظة على خسارة الوزن وتحسين بعض مؤشرات الصحة.

وقامت الدراسة بقياس عدة مؤشرات لدى مستخدمي هذه المحليات، مثل الوزن وسكر الدم وصحة الفم والقلب والكلى والمزاج والسلوك الفردي.

وأظهرت النتائج أن مستخدمي هذه المحليات لم يستفيدوا إيجابا، ولذلك، نصح الخبراء بالإقبال على بدائل أخرى مثل الإكثار من شرب المياه وتقليل السكر في الطعام والمشروبات.