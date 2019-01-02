living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عدسات الأسنان اللاصقة.. حل تجميلي بتكلفة باهظة

2
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توصل العلماء إلى ابتكار ما يعرف بـ"عدسات الأسنان"، التي استطاعت حل مشكلات عدة يعاني منها البشر، لكن لهذا الخيار جانب سلبي بالنسبة للبعض، مثل التكلفة الباهظة، كما أنها لا تحمي الأسنان من التسوس.
 
وعدسات الأسنان عبارة عن قشور رقيقة مصنوعة من مواد خزفية، يتم لصقها على السطح الخارجي للأسنان وهي تتفاوت في الألوان بما يتلاءم مع الأسنان.
 
وتمثل هذه العدسات حلا بالنسبة إلى أولئك الذين كسرت أسنانهم، إذ يمكنها أن تغطي مكان السن المكسور، ويلجأ إليها آخرون لتجميل أنفسهم فيضعون 6-8 قشور للحصول على ابتسامة متناسقة.
 
وبخلاف عدسات العيون التي يضعها وينزعها الشخص، عدسات الأسنان اللاصقة تصبح دائمة عند وضعها ولا يمكن تبديلها إلا بإجراء طبي، وفق ما نقل موقع "ويب طب" الطبي.
 
وتنقسم هذه العدسات إلى نوعين، واحدة يجري صناعتها من مادة البورسلان وأخرى تصنع من مادة الرانتج.
 
 وتعتبر تلك المصنوعة من البورسلان خيارا أفضل، إذ أنها تقاوم البقع والتصبغات أكثر من الراتنج، وتعكس الضوء بشكل أقرب للأسنان الطبيعية، لكن تبقى هناك حاجة إلى مناقشة الطبيب لاختيار الأنسب.
 
وتستخدم العدسات اللاصقة للإنسان، في إخفاء الإسنان المكسورة أو ذات الخلل من حيث الشكل، وتغطية تصبغات حادة لا يمكن معالجتها، وملء الفراغات بين الأسنان.
 
أما سلبياتها فهي عديدة، إذ أنها تقتضي طحن جزء من ميناء السن وهي خطوة غير قابلة للاسترجاع بعد حين، كما أنها لا تحمي الأسنان من التسوس.
 
ويضاف إلى ذلك، أن عدسات الأسنان تعد حلا باهظ الثمن، وبالتالي فهي ليست خيارا اقتصاديا، خصوصا إذ عرفنا أن تكلفة العدسة الخاصة بالسن الواحد قد تصل إلى ألف دولار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout