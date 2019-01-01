أشياء يجب رفضها لتحسين حياتك عام 2019

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تخيل أنك تستطيع قول لا لبعض الأمور التي طُلب منك القيام بها، خاصة أن قول نعم في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد والاستياء.

ويمكن القول إن القدرة على رفض بعض الطلبات، تحررك من كل "الضروريات" التي تشعر أنك مضطر للقيام بها. وفيما يلي ممارسات تتعلق بالرفض يمكن أن تحسن حياتك في العام الجديد:

- قل لا بكل قوة عند الحاجة لذلك

عندما تواجه قرارا، اسأل نفسك الأسئلة التالية: هل لدي وقت؟ هل أريد أن أفعل ذلك؟ هل سيفيدني؟ هل سأشعر بالاستياء من القيام بذلك؟ وما الذي يجب علي التخلص منه للقيام بذلك. إذا قلت نعم، هل سينتهي بي الأمر بالكذب للخروج من مأزق الموافقة؟

وفي حال قررت قول لا، فقم بذلك بثقة ولا تتردد أو تقول "ربما" أو "لا، ولكن". كن مهذبا وثابتا ثم عبر عن رفضك.



- قل لا.. للأصدقاء

من السهل الشعور بالذنب حيال قول لا للأصدقاء، خوفا من اعتقادهم بأنك لا تحبهم. ومع ذلك، إذا وجدت نفسك في مأزق يلزمك بقول نعم، فلن يكون لديك الوقت الكافي للاعتناء بنفسك على الصعيد الشخصي.

وتتمثل الحيلة في قول لا للأصدقاء في استخدام الكلاسيكية القديمة: "أتمنى لو كان باستطاعتي ذلك ولكن لا يمكنني اليوم".

وقبل قول "نعم" أو "لا"، حاول تحديد ما إذا كنت تريد فعلا القيام بما يطلب منك فعله. وما لم تكن مناسبة خاصة جدا، يجب ألا تفعل شيئا لمجرد شعورك بالالتزام.

- قل لا.. لمواقع التواصل الاجتماعي

يفضل أن تبتعد عن "حيلة" الشبكات الاجتماعية، بالتوجه إلى الاسترخاء والذهاب في نزهة مسائية.

ومن السهل للغاية أن ينتهي نهارك بنومك أثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الدراسات أظهرت أن هذه الممارسة تزيد من القلق والاكتئاب ومشاعر الوحدة، بالإضافة إلى ارتباطها بالسمنة وأمراض القلب والسرطان.

ويقول الخبراء إنه يجب الاحتفاظ بسجل يوضح مقدار الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة، ما سيعطيك صورة واقعية عن عدد الساعات التي تقضيها في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

وحدد لنفسك هدف يتمثل في تقليل الوقت المستغرق أمام شاشات الهواتف إلى النصف كبداية.

(ميرور)