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لا يؤذي كبار السن بمن فيهم المصابون بعجز القلب - دراسة جديدة: كأس من النبيذ في اليوم يطيل العمر

1
JANUARY
2019
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ترجمة عبدالاله مجيد-

لندن: كشفت دراسة جديدة أنّ كأساً من النبيذ أو قدحاً من البيرة في اليوم لا يؤذي كبار السن، بمن فيهم المصابون بعجز القلب، بل يساعد في الحقيقة على إطالة عمرهم.

وبحسب الدراسة التي نُشرت نتائجها في صحيفة الديلي ميل فان الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة ممن يتعاطون الكحول بإعتدال يعيشون اطول من الذين يقلعون تماماً عنه بعد تشخيص اصابتهم بعجز القلب.

وتشير نتائج الدراسة الى عدم وجود ضرر على مرضى عجز القلب من تعاطي الكحول بإعتدال ولكن أخصائيين بأمراض القلب والأوعية الدموية لفتوا الى ان بياناتهم تستند الى المراقبة ولم تتوصل الى إيجاد علاقة سببية.

وعجز القلب أو فشل القلب حالة طويلة الأمد تصيب كبار السن حيث يصبح القلب ضعيفاً أو متصلباً بحيث لا يستطيع ضخ الدم حول الجسم كما ينبغي. ويمكن ان يحدث العجز إثر نوبة قلبية أو الاصابة بأمراض مزمنة أخرى مثل السكري أو مرض الكلى.

وقال رئيس فريق الباحثين الذين اجروا الدراسة في كلية الطب بجامعة واشنطن البروفيسور ديفيد براون ان المرضى الذين شُخصت اصابتهم بعجز القلب حديثاً يسألون في احيان كثيرة إن كان يجب أن يتوقفوا عن تناول كأس واحد من النبيذ كل مساء.

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن البروفيسور براون قوله: "نحن نعرف ان الآثار السامة للافراط في تعاطي الكحول يمكن ان تُسهم في عجز القلب. وعلى النقيض من ذلك لدينا معطيات تبين ان اصحاء الجسم الذين يتناولون الكحول بإعتدال تتوفر لهم بعض الوقاية من عجز القلب على المدى البعيد بالمقارنة مع الذين لا يقربون منه بالمرة".

وقال براون ان الدراسة اظهرت وجود "فائدة على مستوى البقاء" لمن يتناولون الكحول بإعتدال مقارنة مع الذين أمسكوا عنه.

وعموماً يزيد متوسط العمر الذي يعيشه المعتدلون في تناول الكحول ما يربو قليلا على عام أطول من الممتنعين وهو فارق قال الباحثون انه "مهم إحصائياً".

ولكن الباحثين حذروا من ان نتائج دراستهم لا تعني ان الممتنعين يجب ان يبدأوا بتناول الكحول بعد تشخيص اصابتهم بعجز القلب. وقال البروفيسور براون ان الأشخاص الذين يُصابون بعجز القلب في الشيخوخة ولم يتعاطوا الكحول سابقاً يجب ألا يبدأوا بتناوله.

شملت الدراسة 5888 شخصاً تطوعوا للمشاركة في البحث خلال الفترة الممتدة من 1989 الى 1993. وكان متوسط اعمارهم 79 سنة نحو نصف المصابين منهم بعجز القلب نساء و86 في المئة بيض.

وحدد الباحثون الجرعة اليومية من الكحول بـ 175 مليليتر من النبيذ أو 285 مليليتر من البيرة أو 42.5 غرام من المشروبات الكحولية الأخرى. وأخذ الباحثون بالاعتبار عوامل تتعلق بنمط الحياة مثل السن والجنس والعرق ومستوى التعليم والدخل والتدخين وضغط الدم، الخ.

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