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أطعمة للرجيم قد تخدعك وتزيد من وزنك

28
DECEMBER
2018
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يعاني ما يقرب من 39 بالمئة من بالغي العالم من زيادة الوزن، ويقع معظمهم ضحية بعض الأطعمة التي تسوق على أنها مخصصة للريجيم، إلا أن لها في الحقيقة نتائج عكسية.
 
ويشير موقع "هيلث لاين" الطبي إلى مجموعة من الأغذية التي تسوقها شركات باعتبارها مفيدة للريجيم ولكنها تسبب ضررا كبيرا للحمية:
 
عصائر البروتين
 
بعض العصائر البروتينية مغذية وصحية، إلا أن عدد كبير منها غني بالسكر. وعلى سبيل المثال، تحتوي بعض العصائر الجاهزة ما يقرب من 14 ملعقة شاي (55 غرام) من السكر في الزجاجة الواحدة سعة 450 ميلي.
 
اللبن قليل الدسم ذو النكهة
 
الدهون هي مادة مغذية، تعمل على تضخيم النكهات الغذائية، وعندما تتم إزالة الدهون للحد من السعرات الحرارية، عادة ما يتم تعويضها بالسكر من أجل تحسين النكهة.
 
المُحليات الصناعية
 
المحليات البديلة للسكر الأبيض، مثل السكر البني وجوز الهند وسكر التمر، يمكن أن تساهم في زيادة الوزن، إذ أن بعضها يحتوي على سعرات حرارية أكبر من السكر العادي.
 
الحبوب المنخفضة السعرات
 
الحبوب منخفضة السعرات الحرارية مفيدة لكي تبدأ بها يومك إن كنت تتبع نظاما غذائيا صحيا، لكن غالبية هذه المنتجات تحتوي على سكريات صناعية مضافة تزيد الوزن.
 
تعد الفواكه المجففة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، إلا أنها قد تمدك بكمية سكر أنت لست بحاجة لها، فصغر حجمها يغريك لتناول كميات أكبر على خلاف لو كانت هذه الفاكهة طازجة.
 
الكوكيز
 
تمتلئ أرفف المحلات بأطعمة الحمية المعلبة، وأبرزها قطع الكوكيز والرقائق الخالية من الدهون، إلا أنها تحتوي على العديد من المواد الحافظة والدهون غير الصحية بالإضافة إلى المحليات الصناعية التي قد تضر جسمك.
 
القهوة ذات النكهة
 
من المعروف أن الكافيين يعمل كمثبط للشهية، مما يدفع بالكثير من الناس إلى تناول كميات كبيرة منه، لكن العديد من المشروبات التي تدخل القهوة فيها مثل الكابتشينو، تحتوي على سعرات حرارية عالية بسبب مكوناتها الأخرى غير البن كالحليب كامل الدسم.
 
السلطات المعلبة
 
يمكن أن تكون السلطات المعبأة، مثل تلك الموجودة في متاجر البقالة أو مطاعم الوجبات السريعة، عالية السعرات الحرارية، كما أنها تحتوي على صلصلة عادة ما تكون غنية بالسكر والدهون غير الصحية.
 
 مشروبات الدايت الغازية
 
غالبا ما يُنظر إلى مشروبات الدايت الغازية على أنها صحية، ومع ذلك، تربط الأبحاث بين تناول هذه المشروبات وزيادة الوزن.
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