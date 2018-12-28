living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفرق بين تأثير السجائر العادية والإلكترونية

28
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أجرت منظمة الصحة في إنجلترا تجربة طبية وثقتها في فيديو، تظهر الفرق بين تدخين السجائر العادية، والسجائر الإلكترونية على صحة الإنسان.
 
وأظهرت التجربة الآثار "المرعبة" لتدخين السجائر العادية على صحة الإنسان، مقارنة بالسجائر الإلكترونية، حيث وثق الفيديو كمية المواد السامة المنبثقة من السجائر، حسب ما نشرت صحيفة "ميرور".
 
واستخدم علماء قطع من القطن وضعت داخل 3 عبوات زجاجية مغلقة، وقاموا بتعريض القطن للسجائر، فيما استخدموا السجائر الإلكترونية للعبوة الثانية، وتركوا العبوة الثالثة من دون تعرضيها لأي نوع من السجائر.
 
 
وجاءت النتائج متباعدة جدا، حيث تلوثت قطع القطن التي "استنشقت" السجائر العادية، وتعرضت لتغيير كبير في اللون حتى أصبحت بنية تماما، كما التصقت مادة "القطران" في الأنبوب بطريقة لزجة.
 
أما القطن الذي "استنشق" السجائر الإلكترونية، فغطاها بعض البخار، ولم يختلف لونه كثيرا عن القطن الذي ترك من دون تعريضه لأي شيء.
 
وقال الباحثون إن 44 بالمئة من المدخنين يؤمنون بأن التدخين الإلكتروني يضر بالمدخن بنفس درجة ضرر التدخين العادي، وهو اعتقاد خاطئ جدا.
 
وأكد العلماء أن تدخين السجائر الإلكترونية هي الطريقة "الأكثر شعبية" للإقلاع عن التدخين في إنجلترا، وتملك نسبة نجاح مرتفعة لإيقاف المدخنين عن العودة للتدخين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout