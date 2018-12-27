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بيبسي وكوكاكولا.. سر "الفارق التاريخي" في المذاق

27
DECEMBER
2018
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لطالما كان هناك انقسام بين عشاق مشروبي كوكاكولا وبيبسي بشأن أيهما أفضل مذاقا، حتى بات هذا الأمر مثيرا للجدل في كل الأوقات.
ومن الناحية العملية، فإن هناك تشابها كبيرا بين المشروبين، مثل لون المشروب ومكوناته، فهما يحتويان على الصوديوم والسكر والمياه الغازية والكافيين والنكهات الطبيعية.
 
وعلى الرغم من ذلك، فإن بيبسي وكوكا كولا يقدما للناس مذاقا مختلفا، الأمر الذي يفسر تفضيل الناس لأحدهما على الآخر، وفق موقع "ريدر دايجست".
 
وحسب كتاب المؤلف الصحفي، مالكوم غلادويل "في لمح البصر"، الذي يتحدث عن اتخاذ القرارات والتفكير، فإن لبيبسي مذاقا أكثر حلاوة من كوكا كولا، فضلا إلى احتوائه على نكهة من الحمضيات.
 
وفي المقابل، يحتوي مشروب كوكاكولا على كمية أكبر من الفانيلا بالزبيب.
 
وتحتوي علبة بيبسي التي يبلغ وزنها 12 أونصة (وزن الأونصة الواحدة 28 غراما)، تحتوي على شيء لا يوجد في كوكاكولا، وهو حامض الستريك.
 
وهناك غرامان إضافيان من السكر عن تلك الموجودة كوكا كولا، مما يعطيها حلاوة أكثر.
 
كما أن هناك 15 ملغرام من الصوديوم إضافية في علبة كوكا كولا، مما يشرح لماذا يكون مذاقها قريبا من صودا كلوب (ماء الصودا) وأقل حلاوة.
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