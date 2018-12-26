living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لتقي نفسك من ألزهايمر.. تناول البرتقال أو اشربه يومياً

26
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بشرى لمحبي البرتقال.. حظوظهم أكبر في حفظ ذاكرتهم مع التقدم في السن.
 
فقد أعطت دراسة أميركية أفضلية لفاكهة البرتقال في الحفاظ على الذاكرة لدى كبار السن.
 
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها علماء من جامعة "هارفارد" الأميركية، أن تناول عصير البرتقال يومياً يحد من فقدان الذاكرة في سنوات الشيخوخة.
 
الدراسة دامت أكثر من 20 سنة، شملت أكثر من 27 ألف مشارك.
 
وأثبتت نتائج الدراسة أن من يتناولون عصير البرتقال ضمن برنامجهم الغذائي ممن يعانون اضطراب وضعف الذاكرة، هم أفضل بنسبة 47% ممن لا يتناولون البرتقال ضمن برنامجهم الغذائي اليومي.
 
ذلك بسبب أن عصير البرتقال يحتوي على أكثر من 30 مادة غذائية وبيولوجية نشيطة، كما أن من أهم مكوناته المغذية مركبات نباتية الأصل ضرورية لصحة الإنسان.
 
فالبرتقال يحتوي على عناصر علاجية عديدة، ويعد من أغنى المواد الغذائية بفيتامين "C"، حيث تعطي حصة واحدة من عصير البرتقال أكثر من 200% من الكمية الموصى بها من الفيتامين والذي يعمل بدوره كمضاد أكسدة طبيعي في الجسم، ويقوم بتدمير أو توحيد الجذور الحرة قبل أن تلحق أي ضرر بالجسم.
 
ويحتاج الجسم إلى فيتامين "C" كذلك لتحفيز جوانب أخرى لجهاز المناعة، ويعد الفيتامين مكوناً رئيسياً للكولاجين الضروري لإصلاح خلايا الجسم وللمساعدة على نمو خلايا جديدة للأنسجة.
 
أما عن الفوائد الأخرى للبرتقال وعصيره فهي كما يلي:
 
*تقوية جهاز المناعة
 
*الوقاية من السرطان
 
*تخليص الجسم من السموم
 
*تعزيز الدورة الدموية
 
*مضاد للالتهابات
 
*تخفيف ضغط الدم
 
*تخفيف نسب الكوليسترول الضار
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout