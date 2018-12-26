living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عنصر غذائي تجنب تناوله على الإفطار إذا كنت تريد فقدان الوزن!

26
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتطلب فقدان الوزن تركيبة جيدة من الأكل الصحي وممارسة الرياضة، وتبدأ الحمية بوجبة الإفطار التي قد تتضمن أطعمة ومشروبات قد تكون عنصر "إحباط" لعملية إنقاص الوزن.
 
وعادة ما يعتقد الكثيرون أنه من المفيد تكديس الكثير من الفواكه في وجبة الإفطار الصباحية قدر المستطاع، من أجل التخلص من الدهون الزائدة.
 
وعلى الرغم من أن الفواكه صحية بشكل لا يمكن إنكاره، إلا أنها يمكن أن تدمر الحمية في حال الإفراط في تناولها أو استهلاكها بشكل خاطئ. وفي هذا الإطار، هناك مشروب تقليدي يعتمده الكثيرون في وجبة الإفطار، لا ينبغي أبدا استهلاكه في حال الخضوع لحمية غذائية لإنقاص الوزن.
 
وغالبا ما يتضمن فطور الصباح عصير البرتقال الكلاسيكي، لكن الدراسات أثبتت أنه خيار ضعيف لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن، حيث أنه مليء بالسكر، وفي حال شرائه من المتجر، فإن قيمته الغذائية تكون منخفضة للغاية.
 
ويزيد انخفاض القيمة الغذائية للعصير مع وضعها في درجات حرارة عالية، وهذا يعني أن المستهلكين يحصلون على جرعة كبيرة من السعرات الحرارية والسكر قبل تناول أي طعام من وجبة الإفطار.
 
ولذا، تنصح أخصائية التغذية، إيزابيل سميث، باختيار عصير طازج أو عصائر الفواكه والخضروات المبسترة التي تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية ونسبة أقل من السكر. أو عوضا عن ذلك، يمكن اعتماد الماء أو الشاي غير المحلى مكان عصير الفاكهة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout