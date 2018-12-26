living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علماء روس يقترحون "تنشيط السرطان" للقضاء عليه!

26
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اقترح علماء جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية طريقة جديدة لعلاج الأمراض السرطانية عن طريق تحفيز الخلايا السرطانية النائمة ومن ثم القضاء عليها في مرحلة نشاطها.
 
وجاء في بيان الجامعة، أن "الباحثين ركزوا اهتمامهم على تحول الخلايا الجذعية السرطانية من حالة النوم إلى اليقظة والتكاثر النشط. وتعد هذه الخلايا قليلة العدد مسؤولة ليس فقط عن نمو وانتشار الورم، بل والانتكاسات أيضا. وتكمن صعوبة العلاج في أن التأثير في هذه الخلايا الجذعية بفعالية، ممكن فقط في مرحلة نشاطها التي يصعب تحديد موعدها".
 
من جانبه، يشير ألكسندر كاغانسكي، رئيس مركز الطب الجينومي والتجديدي في كلية الطب بجامعة الشرق الأقصى الفدرالية، إلى أن طريقة تحفيز الخلايا الجذعية السرطانية أمر محفوف بالمخاطر، ولكن في حال سباتها، فإنها لا تتأثر بالعلاج الكيميائي. ويقول: "في المراحل المتقدمة من السرطان، دائما يتم الاختيار بين الخطر الممكن وبين الفوائد المحتملة لطريقة العلاج المقترحة. تنشيط الخلايا السرطانية حاليا طريقة واعدة جدا".
 
 
وتملك الخلايا الجذعية في الورم الدبقي آليات وقائية تجعلها محمية من تأثير العلاج. وبهذا الصدد، قال كاغانسكي موضحا، إن الطريقة التي اقترحها علماء جامعة الشرق الأقصى الفدرالية، تتضمن إجبار الخلايا الجذعية السرطانية على تنشيط الدورة الخلوية، أي تحويلها إلى الحالة النشطة وتعريضها للعلاج الكيميائي المفاجئ، في اللحظة التي تفقد فيها حمايتها.
 
ويضيف كاغانسكي أن المسألة المهمة هي ما إذا كانت الميزات النوعية والآليات الجزيئية للخلايا المحيطة بالخلايا الجذعية في الورم تتأثر عند تنشيط الأخيرة، أم أن الخلايا الجذعية تنشط بصورة مستقلة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout