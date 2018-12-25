كم تُعادل النّرجيلة hookah من حيث عدد السّجائر؟

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يقول الناس ، في الكثير من الأحيان ، لطبيبهم إنّهم غير مدخّنين ، بيد أنّ مَن يستخدم النّرجيلة hubble bubble يُعتبَر أنّه مدخّنٌ. وبالفعل ، فقد أظهرت دراسةٌ مبنيّة على الأدلّة أنّ تدخين النّرجيلة لمدّة 20 دقيقة يُعادل 25 سيجارة، و45 دقيقة تُعادل حوالى 60 سيجارة ، و80 دقيقة تُعادل 100 سيجارة !!

ويُبيّن نظام قياس العِلَب على مدى السّنوات pack years مدّةَ التدخين مقابل الكثافة . يُقصَد بـ " 1 pack year " تدخين 20 سيجارة يوميًا لمدّة سنة واحدة .

أما " 30 pack years " فتعني تدخين علبة واحدة لمدّة 30 سنة أو علبتَين يوميًا لمدّة 15 سنة على سبيل المثال . وهؤلاء الذين يدخّنون 30 pack years يجب أن يخضعوا في عمر الـ 55 لجرعةٍ منخفضة من التّصوير المقطعيّ المُحَوسب للصّدر CT scan لمدّة ثلاث سنوات متتالية كإجراءٍ وقائيّ .

تجدر الإشارة إلى أنّنا ندعم الإقلاع عن التّدخين ونَنظر في إمكانيّة لجوء المدخّنين إلى المساعدة للقيام بذلك عند الحاجة . فبذلك ، سيقلّ خطر إصابة هؤلاء الأشخاص بسرطان الرّئة بنسبة 50% في غضون 10 سنوات .