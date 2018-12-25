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حمية لا تحرمكم من أي صنف طعام.. جربوها لخسارة الوزن!

25
DECEMBER
2018
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المصدر : الآن - للحصول على جسم رشيق، لا بدّ من ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية جيّدة، من ضمن العديد من الحميات التي لا تعدّ ولا تُحصى. وهنا يكمن الإنجاز، إذ أن نوع الحمية الصحيح والملائم للجسم، يعطي نتيجة أكبر بفعالية أكثر.
 
ما هو أساس الحمية؟
في المبدأ، يجب أن تكون الحمية بسيطة وسهلة التنفيذ ليستطيع أي شخص إدخالها ضمن روتينه اليومي. ولذلك، فإنّ خبيرة التغذية الدنماركية سوزي وينغل تؤكد على هذا الأمر، متحدثة عن حمية جيدة تسمى "سكاندي سنس"، وهي الاكثر شهرة وانتشاراً حالياً، ولكنها وخلافاً للحميات الرائجة التي تعرف باسم "فاد"، هي صحية ولا تستثني أي صنف غذائي.
 
نظام "الحفنة"
تؤكد الخبيرة وينغل على أهمية أن تعتمد الحمية على نظام "حفنة اليد". وعليه، فإنّ كل وجبة تتألف على 4 "حفنات يد"، 2 منهما للخضار، وواحدة للبروتين، واخرى للكربوهيدرات مع 3 ملاعق طعام من الدهون بالإضافة الى 300 ملل من منتجات الحليب.
 
ففي حمية "ساكندي سنس"، كل شيء مسموح، مثل الحلويات والشوكولا والأطعمة المقلية. ولكن في حال تم تناول هذه المأكولات، فإنه يجب تعديل نظام الحفنة، أي أنه لكل نوع من الطعام مكانه في الحمية. فمثلاً إن لم تكن من النوع الذي يحب تناول الخضروات كوجبة إفطار، يمكنك إستبدالها بأي شيء تحبه شرط أن يكون ضمن "حجم الحفنة". ولذلك، فإنّ تحقيق التوازن هو الأساس. فإن تناولت كوباً من المشروبات الغازية، فحينها عليك ان تعتبر بأنك قمت باستهلاك السكريات المسموح لك بها خلال النهار.
 
في المقابل، فإنّه في حال كان تطبيق نظام حمية اليد صعباً، فإنّه يمكن اعتماد نظام الغرامات لتسهيل المهمّة عليكم. فحفنة يد من الخضروات هي بين 100 و200 غراماً، وحفنة اليد من البروتينات تتراوح بين 100 إلى 200 غرام، مع الاشارة إلى أنه عند التعامل مع البيض، فإن حفنة اليد تعني بيضتين إلى 3.
 
أمّا الكربوهيدرات والفواكه، في أسهل ما يمكن قياسه بحفنة اليد.
 
وجبات من 4 حفنات
 
وضمن نظام الحفنات، نقدم إليكم مجموعة من وجباته:
 
الحفنة 1 و 2: هليون، سلطة خضراء.
 
الحفنة 3: بيضتان، بياض البيض، الجبن الأبيض.
 
الحفنة 4: أي طبق يحتوي على البروتين.
 
الدهون: الزيت الذي تم إستخدامه لقلي البيض و30 غراماً من الصنوبر المحمص.
 
أو
 
الحفنة 1 و 2: جزر- خيار- بندورة- فطر.
 
الحفنة 3: لحوم من اي نوع تريدون.
 
الحفنة 4: منتجات الحليب التي تريدونها.
 
الدهون: زيت الزيتون أو أي نوع من الاطعمة التي تحتوي على الدهون، إلى جانب كوب من الشاي والحلوى.
 
أو
 
الحفنة 1 و2: سلطة.
 
الحفنة 3: لحوم.
 
الحفنة 4: كوب من العصير.
 
الدهون: زيت الزيتون- الكريما، ويمكن إضافة طبق من الباستا الى هذه الخطة.
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