living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

3 أسئلة تساعدك على التخلص من "التفكير المفرط"

23
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يواجه الإنسان مشكلات شتى في حياته اليومية، لكن التعامل معها وصولا إلى حلها يعتمد إلى حد كبير على طريقة تفكيره، الذي قد يجلب نتائج إيجابية أحيانا، وأخرى مدمرة في أحيان أخرى.
 
وتشرح الاختصاصية الاجتماعية، إيمي موران، الفروق بين التفكير في حل المشكلات والإفراط في التفكير بها، في كتابها الجديد " 13 شيئا لا تفعلها النساء القويات عقليا"، وفق ما يقول موقع "هيلث" الطبي.
 
وتضرب موران مثلا، فتقول إن زميلة لها أيام الدراسة الجامعية كانت تستطلع آراء الآخرين حول الملابس التي يجب أن ترتديها، وكانت في بعض الأحيان تطرق أبواب زميلات أخريات، من أجل مساعدتها في الاختيار.
 
وأضافت أنها كانت تظن أن ارتداء الملابس التي يحبها الناس سيساعدها في كسب الأصدقاء، لكن الشيء المثير للسخرية أن الناس كانوا يتضايقون من ترددها.
 
وتشدد الاختصاصية على أن الفرق بين التفكير المفرط والتفكير الذي يؤدي إلى حل المشكلات، هو المنظور الذي يرى فيه الشخص الأشياء.
 
وأشارت إلى أنه عندما يجد الإنسان نفسه يفكر كثيرا في مشكلة، فعليه أن يجيب عن الأسئلة الثلاثة التالية:
 
1. هل هناك حل لهذه المشكلة؟
 
بعض المشاكل لا يمكن حلها. لا يمكن أحيانا طرد المرض من جسد شخص عزيز، ولا يمكن العودة بالزمن لتجنب حادث صادم، لذا فإن الغرق في التفكير بالأمور غير المجدية سيكون ضارا بسلامتك النفسية.
 
2. هل أركز على المشكلة أم على إيجاد حلول؟
إذا كنت تواجه مشكلة مالية، فإن البحث عن حلول لكسب المزيد من المال أو سداد الديون سيكون أمرا مفيدا، أما تخيل نفسك وقد أصبحت بلا مأوى أو التفكير في كيفية تدهور وضعك المالي، فسيجعلك تشعر بأنك عالق في ورطة.
 
3. ماذا أنجزت من هذا التفكير؟
 
إذا كانت تفكر بالوصول إلى منظور جديد لحل المشكلة، فقد يكون ذلك مفيدا، ومع ذلك، إذا فكرت مرارا في كيفية تدحرج الأمور نحو الأسوأ، من دون تحديد إجراءات يمكن أن تساعدك، فهذا يعني أنك تفرط في التفكير، مما قد يؤدي إلى نتائج مدمرة، مثل الأرق والانطواء واضطرابات النوم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout