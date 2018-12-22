living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للنساء فقط.. 10 استخدامات "خاصة جدا" لمعجون الأسنان

22
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نستخدم معجون الأسنان بشكل يومي لتنظيف الأسنان غالبا أو تبييضها أحيانا، لكن هل تعلم أنه يمكن استخدام المعجون ذاته بطرق مختلفة ولأهداف أخرى غير تنظيف الأسنان؟
 
نستعرض هنا 10 طرق لاستخدام معجون الأسنان لتعزيز جمال المرأة ومحاربة حب الشباب والحفاظ على بشرة نضرة، وفق ما ذكر موقع "ستاندر ميديا"، الجمعة.
 
إزالة البقع السوداء
اخلطي ملعقة كبيرة من معجون الأسنان مع قطرتين من عصير الليمون حتى يصبح المزيج ناعما، ثم ضعيه برفق على الأماكن السوداء في الوجه لمدة أسبوعين، وبهذه الطريقة يمكنك التخلص من البقع السوداء.
 
تبييض الجلد
 
تناولي كمية صغيرة من معجون الأسنان واخلطيه مع بعض عصير الطماطم، ثم ضعيه على وجهك، فهذه الطريقة ستساعدك في الحصول على بشرة ساطعة وأكثر نضارة وبياضا.
 
وقف الحكة
 
ضعي معجون الأسنان على مناطق لدغات الحشرات لمنع الحكة وتفاقم الجرح. وإذ ما انسكب عليك شيء ساخن وأنت في المطبخ، فما عليك إلا بمعجون الأسنان لتبريد الحروق ومنع تضرر بشرتك.
 
تنظيف اليدين
 
تعمل مكونات معجون الأسنان، التي تزيل الروائح الكريهة من الفم، على التخلص من الروائح ذاتها من اليدين. لذا، ينصح بغسل يديك باستخدام معجون أسنان من أجل الحصول على رائعة.
 
علاج حب الشباب
 
ضعي كمية قليلة من معجون الأسنان عل قطنة صغيرة وضعيها برفق على الحبوب، واتركيها لمدة 30 دقيقة، ومن ثم اغسلي وجهك، فهذه طريقة مجربة للتخلص من حب الشباب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout