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إكتشاف علاج سرطان الدم من قطرات للعين

20
DECEMBER
2018
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كشف مشروع بحثي مشترك عن علاج جديد لسرطان الدم من قطرات مخصصة لعلاج العين وتحديدا لعلاج أمراض الأوعية الدموية في الشبكية.


ونقل موقع newatlas أن قطرات العين المكتشفة، لا تزال في مرحلة التطوير، لاستهداف نفس الجين الذي يمكن أن يمنع تطور هذا النوع من السرطان.

ويقول جورج فاسيليو، قائد الفريق البحثي: "اكتشفنا أن تثبيط جين رئيسي في مركب مستخدم لعلاج حالات مرضية في العين يمكن أن يوقف انتشار مرض ابيضاض الدم النخاعي (سرطان الدم) الحاد دون الإضرار بالخلايا السليمة".

وكانت قطرات العين Exonate لا تزال في مرحلة الاختبارات ما قبل السريرية لاكتشاف الاستخدامات الإضافية، ولإجراء تجارب على البشر لتحقق من عوامل الأمان بشرية في السلامة أو الفعالية، لكن لا يزال هناك حاجة لمزيد من العمل لاستكشاف الجرعة المناسبة، ومن المتوقع أن بدء التجارب السريرية البشرية في عام 2020، ويذكر أن الباحثون متفائلون بأن يصبح هذا العلاج الجديد واعدا، ليس فقط لسرطان الدم.

وكانت صحيفة" الغارديان " البريطانية قد نشرت تقريرا حول تطوير علماء اختبارا جديدا لاكتشاف مرض السرطان، لا يستغرق إلا 10 دقائق فقط.

ويوضح الاختبار الجديد، إذا ما كان جسم المريض يحتوي على خلايا سرطانية أم لا، لكنه لا يكشف عن مكان وجود تلك الخلايا أو مدى خطورتها.

وطالب العلماء في جامعة كوينزلاند بضرورة تعميم هذا الاختبار، وجعله عالميا، حتى يمكن تشخيص مرضى السرطان بسرعة شديدة.

وأوضح العلماء أن هذا الاختبار يمكن أن يساعد على الشفاء من مرض السرطان سريعا، لأن علاج السرطان يكمن في اكتشافه مبكرا، وفي حال اكتشافه مبكرا يتزداد فرص العلاج.

تصنيف :

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