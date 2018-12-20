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"X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال!

20
DECEMBER
2018
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اكتشف علماء من جامعة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية السبب الأساسي لعيش النساء عمرا أطول من الرجال.
 
وتوصل العلماء الأمريكيون إلى أن النساء يعمرن أكثر من الرجال بسبب وجود نسخة إضافية من الجين المضاد للشيخوخة لديهن.
 
وأشار الباحثون إلى أن الكرموسوم الذكري "Y"، لا يحتوي على أي بيانات مهمة، وبالتالي يمكن إزالته وحذفه من الخريطة الجينية ونقل بعض أجزاء السلسلة الجينية المسؤولة عن تطور الجنين. على عكس الكروموسوم الأنثوي "X"، الذي يعد مهما لحياة الكائنات من الإناث والذكور.
 
ولاحظ العلماء هذا الاختلاف في الكروموسومات لدى مراقبتهم لنمو أربع مجموعات من القوارض من الذكور والإناث، لديهم مجموعة كروموسومات غير صحيحة: ذكور بكروموسومات "ХХ" وإناث بكروموسومات "XY". واتضح أن طول العمر تأثر أكثر بسبب مجموعة الكروموسومات الموجودة لدى كل منها وليس بسبب جنس الحيوان.
 
وتبين أن الكروموسوم "X" الإضافي أدى لحماية حياة الإناث أكثر بكثير من الذكور، وهذا ما يدفع إلى افتراض وجود هرمونات إشارة أو غيرها من الجزيئيات في مبيض الإناث.
روسيا اليوم
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