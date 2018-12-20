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مادة غذائية تساعد في التخلص من الوزن الزائد

20
DECEMBER
2018
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توصل علماء من كوريا الجنوبية إلى أن الأرز الأسود يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن الزائد ومنع السمنة.
 
ويفيد موقع Food News، بأن الفريق العلمي أجرى دراسة وتجارب على الفئران المخبرية التي تعاني من الوزن الزائد، وقدم لها الأرز الأسود النابت. واتضح للباحثين أن هذا الأرز يقلص تراكم الدهون في الكبد والأنسجة الدهنية، ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم.
 
وتشير النتائج إلى أن الأرز الأسود يساعد في التخلص من الآثار السلبية الناتجة عن تناول مواد غذائية ذات سعرات حرارية عالية، ما يساعد في تخفيض سرعة زيادة الوزن.
 
ويشير الباحثون إلى أنه مقارنة بالأرز الأبيض، يحتوي الأرز الأسود على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة والبروتينات والألياف الغذائية، ونسبة أقل من السكر. كما أن مؤشر السكر في الأرز الأسود يعادل 42.3 مقابل 64 في الأرز الأبيض. وكل هذا يجعل الأزر الأسود مادة غذائية تشعرك بالشبع لفترة طويلة دون الإضرار بالصحة.
روسيا اليوم
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