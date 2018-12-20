living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 علامات تشير إلى أن القهوة تسبب لك الضرر!

20
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكدت دراسات عديدة أن للقهوة فوائد كثيرة للجسم، وقد يسبب تناولها بعض الأضرار لأسباب وراثية أو متعلقة ببنية جسم الإنسان.
 
ووفقا للأطباء، فإن هناك علامات معينة يرسلها الجسم كإشارات تجعلنا ندرك أن القهوة مضرة بصحتنا.
 
1- آلام البطن
 
اكتشف العلماء أن بعض مركبات القهوة تنشط إفراز حمض المعدة، ما يؤثر سلبا في الغشاء المخاطي لجدارها، مسببا آلام البطن.
 
2- الخفقان
 
تضطرب نبضات القلب لدى البعض عند تناول القهوة، وهذه إشارة واضحة تفيد بأن عليهم التخلي عن تناول القهوة، فقد تظهر اضطرابات جدية في وظائف القلب.
 
3- الإسهال
 
إذا كان الشخص معتادا على تناول القهوة ويعاني من الإسهال، فعلى الأرجح أن تكون القهوة هي السبب، إذا لم تكن هناك عوامل أخرى سببت ذلك.
 
4- الرعاش
 
قد يكون مفعول القهوة ضارا للجسم عند الإفراط في تناولها أو بسبب حساسية الجسم للكافيين. وفي هذه الحالة، يجب الامتناع عن تناول القهوة نهائيا أو تقليل كميتها.
 
5- الصداع
 
يمكن أن يحدث الصداع بسبب الإفراط في تناول القهوة وعدم تناول كمية الماء اللازمة لمحبي تناول القهوة. كما أنه بالإضافة إلى الصداع، ليس مستبعدا ظهور شعور بالإرهاق والوهن.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout