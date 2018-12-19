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بعد "فضيحة السرطان".. فحص عينات من جونسون آند جونسون بالهند

19
DECEMBER
2018
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قال مصدر في صناعة الدواء الهندية،الأربعاء، إن مفتشين أخذوا عينات من بودرة الأطفال التي تنتجها شركة جونسون آند جونسون من مصنع في ولاية بشمال البلاد، وذلك في أعقاب تقرير لرويترز عن أن الشركة تعرف منذ عقود أن مادة الأسبستوس المسببة للسرطان تدخل ضمن مكونات المنتج.
 
وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن العينات أُخذت من مصنع بادي في ولاية هيماتشال براديش مساء أمس الثلاثاء.
 
ولم تعلق جونسون آند جونسون على التقارير عن العينات التي أخذتها السلطات الهندية، وقالت الشركة أمس في بيان إن تقرير رويترز الذي نشر يوم الجمعة "منحاز ومزيف وتحريضي".
 
وأضاف البيان: "بودرة أطفال جونسون آند جونسون آمنة وخالية من (الأسبستوس)".
 
وأكدت الشركة أن الدرسات "التي أجريت على أكثر من 100 ألف رجل وامرأة تظهر أن بودة التلك لا تسبب السرطان أو الأمراض المرتبطة بالأسبستوس، وأثبتت آلاف الفحوصات المستقلة التي أجرتها الجهات التنظيمية والمعامل الرائدة في العالم أنه لم يكن هناك وجود أبدا للأسبستوس في بودرة الأطفال التي ننتجها".
 
وقال سوريندرانات ساي المسؤول بقطاع الصحة في ولاية تيلانجانا في جنوب الهند إنه طلب من المفتشين على الأدوية أخذ عينات.
 
وأضاف: "استنادا إلى التقارير الإخبارية طلبنا أخذ العينات. سنفحصها في مختبر هنا... وسنتخذ الإجراءات اللازمة وفقا لذلك. بالتأكيد ينتابنا القلق لأن ملايين الأطفال ربما تأثروا".
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