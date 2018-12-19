هل يقي الفيتامين سي Vitamin C من الرّشح أو الإنفلونزا؟ (د. حنينا أبي نادر)

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يمكننا أن نأخذ احتياجاتنا اليوميّة من الفيتامين سي (بمعدّل يتراوح بين 75 و90 ملغ يوميًا) وذلك عن طريق الحمضيات، والفلفل الأحمر ، والبروكلي ، والبابايا ، والفراولة إذ إنّه موجودٌ فيها بشكلٍ رئيسيّ . ويُسمح بتناول ، عن طريق الفم ، ما يصل إلى 2000 ملغ من هذا الفيتامين كحدٍّ أقصى في اليوم الواحد. فالإفراط في تناوله يؤدي إلى الإصابة بالإسهال ، والأرق ، والصداع ، والاضطراب في المعدة .

يُشار إلى أنّ الفيتامين سي يعزّز جهاز المناعة ولكن لا يمكنه أن يقينا من عدد الإصابات بالرّشح التي نتعرّض لها أو أن يقلّل منها (وفقًا لدراسات سريريّة أجرِيت في هارفارد Harvard) . وقد يُساعد تناوله يوميًّا على التقليل من مدة الإصابة بالرّشح كما على التخفيف من المضاعفات على غرار الالتهاب الرّئوي الجرثومي ، وهو يحارب الإنفلونزا أيضًا . غير أنّ الدراسات أظهرت نتائج غير متناسقة في ما يتعلّق بعلاج الإنفلونزا وخصوصًا بعد الاصابة بالرشح .

بالإضافة إلى ذلك ، يُعدّ الفيتامين سي مضادًّا للتّأكسد ويلعب دورًا في صحّة البشرة بسبب دوره في تركيب الكولاجين collagen ، كما يُساعد على التخفيف من الضرر الذي ينجم عن التعرّض للأشعّة ما فوق البنفسجيّة UV. ويُساعد أيضًا على الامتصاص وتخزين الحديد في الجسم .