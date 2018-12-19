living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يقي الفيتامين سي Vitamin C من الرّشح أو الإنفلونزا؟ (د. حنينا أبي نادر)

19
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يمكننا أن نأخذ احتياجاتنا اليوميّة من الفيتامين سي (بمعدّل يتراوح بين 75 و90 ملغ يوميًا) وذلك عن طريق الحمضيات، والفلفل الأحمر ، والبروكلي ، والبابايا ، والفراولة إذ إنّه موجودٌ فيها بشكلٍ رئيسيّ . ويُسمح بتناول ، عن طريق الفم ، ما يصل إلى 2000 ملغ من هذا الفيتامين كحدٍّ أقصى في اليوم الواحد. فالإفراط في تناوله يؤدي إلى الإصابة بالإسهال ، والأرق ، والصداع ، والاضطراب في المعدة .
 
يُشار إلى أنّ الفيتامين سي يعزّز جهاز المناعة ولكن لا يمكنه أن يقينا من عدد الإصابات بالرّشح التي نتعرّض لها أو أن يقلّل منها (وفقًا لدراسات سريريّة أجرِيت في هارفارد Harvard) . وقد يُساعد تناوله يوميًّا على التقليل من مدة الإصابة بالرّشح كما على التخفيف من المضاعفات على غرار الالتهاب الرّئوي الجرثومي ، وهو يحارب الإنفلونزا أيضًا . غير أنّ الدراسات أظهرت نتائج غير متناسقة في ما يتعلّق بعلاج الإنفلونزا وخصوصًا بعد الاصابة بالرشح .
 
بالإضافة إلى ذلك ، يُعدّ الفيتامين سي مضادًّا للتّأكسد ويلعب دورًا في صحّة البشرة بسبب دوره في تركيب الكولاجين collagen ، كما يُساعد على التخفيف من الضرر الذي ينجم عن التعرّض للأشعّة ما فوق البنفسجيّة UV. ويُساعد أيضًا على الامتصاص وتخزين الحديد في الجسم . 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout