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مكمل غذائي "واحد" لخفض الكوليسترول

18
DECEMBER
2018
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يتأثر ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم بعوامل وراثية والعمر ونمط الغذاء، مما ينذر بمتاعب صحية كبيرة، مثل الإصابة بأمراض القلب التاجية أو التعرض لجلطة دماغية، إلا أن دراسة وجدت أن مكملا غذائيا قادر على خفضه بصورة كبيرة.
 
وقال موقع "إكسبريس" البريطاني إن النظام الغذائي غير الصحي من الأسباب الرئيسة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، خصوصا إذا كانت جل وجبات الإنسان تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة.
 
وينصح الخبراء غالبا باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للحد من مخاطر الكوليسترول، إلا أن دراسة حديثة كشفت حلا جديدا لإعادة مستوى الكوليسترول إلى وضعه الطبيعي.
 
وأوضح "إكسبريس" أن فيتامين B5 يمكن أن يساعد على السيطرة على الكوليسترول، بالإضافة إلى خفض مستويات الدهون الضارة في الدم.
 
وأجريت دراسة، في كندا، على 214 شخصا يعانون من هذه المشكلة، حيث تم إعطاؤهم مكملات غذائية، عبارة عن فيتامين "بي 5" يوميا على مدى 16 أسبوعا.
 
وتوصلت النتيجة إلى أن مستويات الكوليسترول في الدم "انخفضت عندهم بشكل ملحوظ".
 
ويعرف "بي 5" بقدرته على الحماية من عدة أمراض، مثل التهاب المفاصل وفقدان الشعر والربو وتشتت الانتباه.
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