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أطعمة قد "تقتلك" تدريجيا

18
DECEMBER
2018
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هل تعلم أن هناك أطعمة تأكلها كل يوم، لكنها خطيرة إلى درجة أنها قد تساهم بقتلك تدريجيا؟، إذ حذر خبراء تغذية من أن معظم الناس يتناولون هذه الأطعمة بشكل شبه يومي، وبعضهم مدمن عليها، دون أن يعوا تأثيراتها المدمرة.
 
نستعرض هنا 10 أطعمة فقط، من بين مجموعة واسعة، لها تأثير خطير على الإنسان على المدى المتوسط والطويل، وفق ما ذكر موقع "هيلثي آند بريتي"، الاثنين.
 
الصلصة المعلبة
 
صلصة الطماطم المعلبة مصدر خفي للسكر، وقد لا يخطر في بالك أنها قد تكون سببا في السمنة والسكري وأمراض القلب وحتى تسوس الأسنان. ولتجنب هذه المشكلات ينصح بالطماطم الطازجة لصنع الصلصة.
 
الصودا
 
المشروبات الغازية أو التي تحتوي على الصودا هي واحدة من أسوأ أعداء الجسم، إذ إن مستويات السكر فيها عالية بشكل لا يصدق، فضلا عن الأصباغ الغذائية والمواد الحافظة، التي تضر بالإنسان على المدى الطويل.
 
الملح
 
الملح يلعب دورا كبيرا في تنظيم ضغط الدم بالجسم، لكن إذا كنت تأكل الكثير منه، فسوف يكون سببا لارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تعد من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.
 
السكر
 
السكر يرفع مستويات الغلوكوز في الدم ويعزز فرص إنتاج الدهون بالجسم، مما يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب. وينصح الأطباء بتجنب السكر قدر الإمكان لتقليل خطر الإصابة بالسكري والسرطان والسمنة.
 
المرتديلا وأخواتها من اللحوم المصنعة تحتوي على كميات عالية من النترات والصوديوم والمواد الحافظة والمواد الصناعية. ويمكن لجميع هذه المواد أن تزيد خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري.
 
هوت دوغ
 
يحتوي "الهوت دوغ" واللحوم المدخنة إجمالا على الكثير من المواد الحافظة التي تضر بصحتك، فهي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والسموم التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
 
الشيبس (رقائق البطاطس)
 
جميع الأطعمة المقلية، مثل الشيبس، تحتوي على مادة خطرة تسمى "أكريلاميد"، التي تزيد من خطر الإصابة بسرطانات القولون والثدي والبروستاتا والمستقيم، لذا تجنب رقائق البطاطس أو قم بعمل وجبة صحية منها في المنزل.
 
الخبز الأبيض
 
إذا كان الخبز مصنوعا من الدقيق الأبيض المكرر، فهذا يعني أنه يفتقر إلى جميع الألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات، وأن ما تتناوله هو مخلفات الحبوب الممزوجة ببعض المواد الكيماوية التي تعطي الخبز لونه الأبيض.
 
الوجبات السريعة
 
تعتبر الدهون غير المشبعة والسكر والملح والمواد الحافظة والمواد الصناعية والأصباغ وغيرها من المواد الكيماوية التي تحتويها الوجبات السريعة، مصدرا للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وزيادة الوزن.
 
العصائر الصناعية
 
إن كنت تصدق أن عبوة العصير الصناعية تحتوي على فاكهة طبيعية بنسبة 100 بالمائة، فقد خدعوك، فمعظم العصائر في المتاجر، حتى قليلة السكر منها أو بدونه، تحتوي على مواد ملونة وحافظة لإطالة مدة الصلاحية.
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