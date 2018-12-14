رجيم التنفس العميق... إخسري 12 كيلو من وزنك و13 سنتمتراً من خصرك في أسابيع قليلة

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لها - من المعروف أن التنفس السليم مفيد للصحة. لكنه يساعد على الحفاظ على الرشاقة أيضاً. ولهذا يلجأ اليابانيون إلى ما يسمى "رجيم التنفس العميق" من أجل خسارة الوزن.

وقد ابتكر هذه الطريقة الممثل الياباني ميكي ريوسو في العام 2013. وسمحت له بخسارة 12 كيلوغراماً من وزنه و13 سنتمتراً من محيط خصره في 7 أسابيع فقط.

فإذا أردت تطبيق هذه التقنية التي لا تستغرق أكثر من دقيقتين، إرفعي ذارعيك إلى أعلى، تنفسي بواسطة أنفك لمدة 3 ثوان ثم أخرجي الهواء من فمك لمدة 7 ثوان.

وبعد ذلك شدّي أردافك جيداً مع وضع إحدى يديك على بطنك والأخرى على ظهرك. تنشقي الهواء من أنفك لمدة 3 ثوان ثم أخرجيه من فمك لمدة 7 ثوان. وكرري التمرين 6 مرات متتالية.

واعلمي أنه يمكن هذه الطريقة أن تساعدك على خسارة الوزن لأنها تحفز عملية الأيض لديك. كما أنها تزيد دفق الأوكسيجين في دمك وتحدّ من تراكم الدهون لديك.

لكن من المهم أيضاً ممارسة هذا التمرين بالتزامن مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك يجب عدم المبالغة في تكرارهمنعاً للأذى.