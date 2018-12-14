أكثر من 21 مليون شخص في العالم يعانون من هذا المرض .. الآن أصبح له علاج!

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ابتكر علماء في معهد فالدمان للعلوم الصيدلانية في بطرسبورغ ، دواء على شكل أقراص لعلاج الأمراض النفسية بما فيها انفصام الشخصية والهوس.

من جهته، يقول إيليا سوخانوف، أحد المساهمين في ابتكار الدواء الجديد، إن العلماء ابتكروا مادة تؤثر في الاتصالات العصبية.

وشرح سوخانوف: "عند حقن الفئران المخبرية بهذا الدواء، نشطت مستقبلات TAAR1 في الجهاز العصبي المركزي. أي أثرت في نقل الإشارات بين الخلايا العصبية في الدماغ".

ويؤكد العلماء على أن الصيغة الصيدلانية للدواء، تسمح بإنتاج أقراص لعلاج الاضطرابات النفسية، وتعد طريقة جديدة لعلاج مرض انفصام الشخصية، مشيرين إلى أنّ نتائج اختبار الدواء على الفئران، تسمح بالقول إن هذا الدواء سيكون فعالا في علاج الأمراض النفسية بما فيها الهوس.

يُشار إلى أنّ مرض انفصام الشخصية يصيب أكثر من 21 مليون شخص حول العالم، ويتميز باضطراب التفكير والإدراك والعواطف واللغة والسلوك وغيرها.