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خبراء يحذرون.. أطعمة لا ينصح بغسلها قبل تناولها

14
DECEMBER
2018
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ينصح دائما بغسل الطعام قبل الطهي، إلا أن هناك بعض الأغذية التي لا تحتاج للغسل مطلقا، لأن تنظيفها بالماء قد يسبب التسمم وينشر البكتيريا الضارة.
 
وبحسب خبراء متخصصين بالتغذية، فهناك 10 أطعمة ينصح بعدم غسلها بالماء، والبدء في طهيها مباشرة، وفق ما نقل موقع "بزنس إنسايدر".
 
الفطر
 
الفطر رطب بطبيعته وهو ماص للماء، وغسله سيتيح له امتصاص كميات كبيرة من الماء، لذا عليك الاكتفاء بمسحه بمنشفة ورقية جافة والتخلص من أي أوساخ عالقة به، وذلك لسرعة تلف هذا النوع من الخضراوات.
 
السلطة الجاهزة
 
إذا كان هناك ملصق موجود داخل عبوة السلطة الجاهزة يدعوك إلى عدم غسلها فاتبع التعليمات، إذ أن السلطة الجاهزة تكون مغسولة بشكل جيد ومعقمة.
 
البيض
 
يأتي البيض مغسولا من المزرعة، كما أنه محمي بقشرة لا يمكن أن تنفذ منها البكتريا إلى الداخل، وإن علقت أي شوائب بها فعليك بمسحها بمنديل ورقي.
 
الدجاج
 
على عكس ما يعتقد كثيرون، فإن غسل الدجاج قبل طبخه يزيد من خطر التسمم الغذائي. ويحذر الخبراء من غسل الدجاج في حوض المطبخ، إذ إن ذلك من شأنه أن يعزز فرص الإصابة بالأمراض.
 
 
إن غسل الأسماك النيئة يحمل نفس مخاطر غسل الدواجن. ويعزز تنظيف المأكولات البحرية في حوض المطبخ انتشار البكتيريا الضارة.
 
اللحوم الحمراء
 
يمكن أن يؤثر غسل اللحم الأحمر على جودة الوجبة، لذا ينصح بربط اللحم الأحمر بمنشفة ورقية لإزالة الرطوبة الزائدة قبل الطهي. وينشر غسل اللحوم البكتيريا في حوض الغسيل والأواني المحيطة به.
 
الديك الرومي
 
وفقا لوزارة الزراعة الأميركية، يجب عليك غسل لحم الديك الرومي في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون الديك محفوظا في محلول ملحي.
 
الكينوا المعبأة
 
يعكف البعض إلى نقع الكينوا الجافة في الماء لبعض الوقت للتخلص من طعمها المر، لكن هذا لا ينطبق على الكينوا المعبأة، إذ أنها جاهزة للطهي بدون شطف.
 
المعكرونة
 
يغسل بعض الناس المعكرونة قبل الطهي لتنظيفها، غير أن دراسة كشفت أن غسلها يتسبب في إزالة النشويات.
 
الأرز
 
غسل الأرز غسل الأرز قبل طهيه يزيل بعض النشويات الطبيعية الهامة التي تغطي سطحه. وإن كنت تعتقد أن الأرز غير نظيف فبإمكانك غسله لكن إحرص على عدم المبالغة في ذلك.
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