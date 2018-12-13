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ابتكار هلام يمنع عودة الأورام الخبيثة بعد التدخل الجراحي

13
DECEMBER
2018
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ابتكر علماء جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس هلاما يمنع عودة الأورام الخبيثة بعد التدخل الجراحي، ويحتوي على مركبات تعزز مناعة الجسم.
 
وتفيد مجلة "Nature Nanotechnology" التي نشرت نتائج الدراسة، بأن اختبار هذا الهلام على الفئران المخبرية كان ناجحا.
 
واتضح أن الهلام أبطأ نمو الخلايا السرطانية التي بقيت بعد التدخل الجراحي على فئران مصابة بسرطان الجلد، وعاشت القوارض شهرين دون نمو هذه الخلايا. كما اتضح أن هذا الهلام يمنع نمو الخلايا السرطانية في بقية أعضاء الجسم المصابة، لا في مكان العملية وحسب.
 
ويشير العلماء إلى أن هلام دقائق النانو يحتوي على أجسام مضادة تكبح بروتين "CD47"، الذي تفرزه الخلايا السرطانية بهدف خداع خلايا المناعة. وتحجب دقائق كربونات الكالسيوم الموجودة في الهلام هذا البروتين، ما يسمح لخلايا المناعة باكتشاف وتدمير الخلايا السرطانية.
 
ويوضح العلماء سبب اختيارهم لكربونات الكالسيوم بالذات، وذلك لأنها تذوب تدريجيا في أماكن الجروح الناتجة من التدخل الجراحي. كما أنها تنشط خلايا البلعمة الكبيرة التي تساعد الجسم في التخلص من العناصر الغريبة.
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