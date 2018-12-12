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اللحم الأحمر والقلب.. دراسة تكشف "الحقيقة"

12
DECEMBER
2018
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سمعنا بالمثل القائل تفاحة في اليوم تبعدك عن الطبيب، وهي مقولة وإن ليست صحيحة بالمطلق، لكنها تشكل نصيحة جيدة جدا بالنظر لفوائد التفاح.
 
ولكن النصيحة التالي قد تكون أفضل لأنها تبعد الإنسان عن الموت أو الإصابة بالأمراض القلبية، بحسب ما أفاد بحث طبي نشر مؤخرا.
 
أما النصيحة أو التحذير الطبي فهو "ابتعد عن أكل البيرغر يوميا إذ إن ساندويشة بيرغر في اليوم يمكنها أن تتسبب بأزمة قلبية، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
 
بالطبع هذا التحذير موجه أصلا لمحبي استهلاك اللحوم الحمراء بصورة منتظمة.
 
والاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء يمكن أن يرفع مستويات أمراض القلب التي تتسبب بزيادة في مستوى المواد الكيماوية أكثر 10 مرات من المعدلات الطبيعية.
 
وبحسب الدراسة الطبية، فإن المركبات العضوية المعروفة اختصارا بـ"تي أم إيه أو" الذي يصنف ضمن فئة الأكاسيد الأمينية الذي يفرز في الأمعاء أثناء عملية الهضم، قد ارتبطت المستويات المرتفعة منها بزيادة خطر الإصابة بنوبات قلبية أو جلطات، وكذلك بالوفاة المبكرة.
 
وكشفت الدراسة الطبية، وهي الأولى من نوعها، أن هذا المركب العضوي يزداد فوق المعدل الطبيعي 3 مرات بين أعضاء عينة الدراسة الذين أخضعوا لتناول وجبات تحتوي على اللحوم الحمراء لمدة شهر.
 
وفي بعض الحالات ارتفعت أكثر من 10 أضعاف المعدل الطبيعي، خصوصا عن أولئك الذين تشكل الخضروات أو الدجاج أساس وجباتهم.
 
وأظهرت الدراسة أن التوقف عن تناول اللحوم الحمراء أظهر تراجعا كبيرا جدا في هذا المركب العضوي، وأبعد خطر الإصابة بأمراض القلب خلال أسابيع قليلة.
 
وقال مدير مركز كليفلاند للطب السريري والصحة الأسرية ستانلي هيزن "نحن نعلم أن عوامل الحياة المعاصرة خطيرة على صحة القلب، وجاءت نتائج هذه الدراسة لتعزز هذه المعلومات".
 
وأضاف أن النتائج قدمت دليلا جديدا لكيفية تدخل طبيعة الوجبات الغذائية في استراتيجيات العلاج الفعالة لتقليل مستويات هذا المركب العضوي، وبالتالي خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
ونشرت نتائج الدراسة في دورية أمراض القلب الأوروبية، واعتمدت على تحليل عينات الدم والبول لعينة الدراسة المؤلفة من 113 شخصا.
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