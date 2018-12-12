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دواء السرطان الجديد Vitrakvi .. هل هو العلاج النهائيّ؟ (الجزء الثاني) (د. حنينا أبي نادر)

12
DECEMBER
2018
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كما ذكرنا في الأسبوع الماضي ، فإنّ هذا الدواء الجديد هو أبعد من يكون علاجًا لكلّ أنواع السرطان لدى الصّغار في السنّ أو البالغين (لا يستفيد الأشخاص الذين لا يُعانون من الطفرة Mutation المدعوّة NTRK fusion  أو التغيّر الذي يزيد من السرطان) ، وأيضًا من أن يكون بديلاً عن العلاج الفعليّ الذي يتم استخدامه ، على غرار العلاج الكيميائيّ أو الإشعاعيّ والهرمونيّ في بعض الحالات .
 
ويُعالِج هذا الدواء الطفرةَ وليس النسيج الحيويّ إذ يُعالج الطفرات الوراثيّة للأورام السرطانيّة بغضّ النّظر عن نوع الورم أو مكان نشأته . وفي هذا الإطار ، يحتاج المريض لتحديد تسلسل الحمض النوويّ DNA الجينيّ .
 
أعطت إدارة الغذاء والدواء FDA موافقتها على دواء Vitrakvi بعدما أظهرت ثلاث دراسات أجرِيَت على 150 مريضًا بعضَ الفوائد في حالاتٍ معيّنة . وهو يُمكن إعطاؤه كمحلول سائل (شراب) للصّغار في السنّ (بكلفة تصل إلى 11 ألف دولار في الشهر الواحد) ، ويُعطى للكبار في السنّ على شكل حبّتَي دواء (أقراص وكبسولات) يوميًّا بكلفة سنويّة تبلغ حوالى 393 ألف دولار .
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض شركات التأمين في الولايات المتحدة ستغطّيه وأنّ هذا الدواء المُبتكَر سيُستخدم على 2500 أميركيّ تقريبًا (واحد من أصل 100 يعانون من التبدّل alteration) كبداية ، وسيُظهر آثارًا أجدد مع مرور الوقت .
 
كما أنّ هذا الدواء لا يُستخدم أثناء الحمل ولديه آثار جانبيّة مثل التّعب ، والغثيان ، والسّعال ، والإسهال ، ويجب أن يخضع المريض لفحوصات الكبد كلّ أسبوعَين .
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