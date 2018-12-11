living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 أعراض تشير إلى قصور القلب!

11
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعتبر قصور القلب من أكثر اضطرابات عضلة القلب انتشارا، وقد يكون هذا القصور عاملا محفزا لأمراض أكثر خطورة، مثل احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

وحدد الأخصائيون الإشارات التي يطلقها الجسم، والتي تشير إلى تطور قصور القلب:

1- الشعور بعدم كفاية الهواء

عندما يحدث هذا الشعور في حالات معتادة لم يظهر فيها من قبل، فمن الضروري مراجعة الطبيب، لأن هذا الشعور قد يكون بسبب عدم تمكن القلب من ضخ الدم بالحجم المطلوب، وهذا من أعراض قصور القلب.

2- ازدياد حجم القدمين

يؤكد الأطباء أن سبب عدم تخلص الجسم من السوائل الزائدة، غالبا ما يكون بسبب مشكلات في القلب، وتتراكم تلك السوائل عادة في الرجلين.

3- سعال غريب

السعال الذي يظهر عند الاستلقاء وفي أثناء النوم ليلا، قد يشير إلى الوذمة الرئوية بسبب تراكم السوائل فيها بسبب قصور القلب.

4- التعب

في حالة قصور القلب، لن يكون بمقدور عضلة القلب ضمان وصول الدم إلى جميع أنحاء الجسم، حيث تصل كمية الدم اللازمة إلى أعضاء الجسم الرئيسية، وفي مقدمتها الدماغ.

أما عضلات الأطراف السفلى والعليا، فلا تحصل على كمية الدم المطلوبة. لذلك، حتى العمل البدني الخفيف يسبب الشعور بالتعب والإرهاق.

5- فقدان الشهية

لا يحصل الجهاز الهضمي بسبب قصور القلب على كمية الدم اللازمة، ما يؤدي إلى فقدان الشهية والشعور بالغثيان.

6- الخفقان

يظهر الخفقان عند محاولة الجسم تعويض قدرة القلب على ضخ الدم. لذلك، من الضروري مراجعة الأخصائي عندما تشعر بخفقان القلب وزيادة النبض، على الرغم من عدم وجود زيادة في النشاط البدني.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout