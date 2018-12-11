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لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة

11
DECEMBER
2018
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لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد من كفاءة الجهاز المناعي ومقاومة الجسم.
 
ويقول الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن تناول شرب المياه وبكميات كبيرة خلال فصل الشتاء ضروري للتخلص من البلغم، كما أن تناول مشروبات الشاي والتيليو وأوراق الجوافة والبردقوش والنعناع والشمر والزعتر تؤدي لتقوية الجهاز المناعي، وتخفف من احتقان الأنف والحلق، وتسهل التخلص من إفرازات الجهاز التنفسي.
 
وأضاف لـ"العربية.نت" أن فيتامين سي من أقوى الفيتامينات التي تواجه البرد والإنفلونزا، ويتوافر بكثرة في السبانخ حيث يوفر كل 100 غرام من السبانخ 47% من الاحتياج اليومي للشخص البالغ لفيتامين سي، مشيرا إلى أن الفيتامين يتواجد أيضا وبكثرة في الجوافة والكيوي الأصفر والبقدونس وقشر الليمون النيئ والبروكلي والفلفل الأخضر والفراولة والبرتقال واليوسفي والمانجو والطماطم والأناناس.
 
ويقول استشاري المناعة إن مركبات الفايتو والكاروتينويدات تقوي جهاز المناعة وتجعل الجسم مقاوما شرسا للإنفلونزا والبرد، وتتواجد هذه المركبات بوفرة في الفلفل الرومي الذي يتواجد به 30 مادة من الكاروتينويدات القوية والمانعة لنمو الخلايا السرطانية، والمانجو التي ترفع المناعة لثلاثين درجة لاحتوائها على فيتامين أ وفيتامين سي و25 من الكاروتينويدات، مضيفا أن فيتامين سي مضاد للأكسدة ويفيد مرضى الربو ويساعد في تكوين الكولاجين وبالتالي يحمي الأنسجة الضامة والجلد، ويفيد في تماسك الأنسجة ويقلل من مضاعفات الأتربة والهواء الملوث.
 
وكشف بدران أن الجوافة تتربع على عرش الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي كما تحتوي على ألياف البيكتين التي تتحلل في الأمعاء إلى أحماض دهنية تغذي البكتيريا النافعة المانعة للحساسية، وتقوم بتنشيط وتقوية الجهاز المناعي، مشيرا إلى أن الجوافة تحتوي كذلك على مادة الليكوبين التي تزيد من قوة المناعة.
 
وأضاف أن الجوافة تقلل بشكل طبيعي من ضغط الدم ودهون الدم، كما أن غلي أوراقها يفيد مرضى الجهاز التنفسي ويقلل البلغم، ويسهل طرده، ويقلل من الحساسية الصدرية والسعال ويخفف من احتقان الجهاز التنفسي ويرفع المناعة المخاطية ويمنع تراكم الدهون في الشرايين، كما يعالج الربو ويحد من تجمع الصفائح الدموية.
 
الخلاصة كما يقول استشاري الحساسية والمناعة أنه لمواجهة البرد والإنفلونزا، علينا بتناول الجوافة والبرتقال واليوسفي والليمون والبروكلي والسبانخ والفلفل والأناناس والمانجو والفراولة، وتناول مشروبات البرقوش والزعتر وغلي أوراق الجوافة، والشمر والنعناع والشاي.
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