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لهذا السبب أكثروا من تناول الخضار والفاكهة

11
DECEMBER
2018
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ذكرت دراسة أميركية أن الرجال في منتصف العمر، الذين يتناولون الكثير من الخضراوات والفاكهة، قد تقل احتمالات تعرضهم لمشكلات إدراكية في سنوات لاحقة، مقارنة مع من لا يتناولون هذا النوع من الغذاء كثيراً.
 
وتابع الباحثون نحو 28 ألف رجل على مدى عقدين من الزمن، كان متوسط أعمارهم 51 عاماً. وكان المشاركون يجيبون مرة كل أربعة أعوام على استبيان بشأن استهلاكهم للفاكهة والخضار وغيرها من الأطعمة. كما خضعوا لاختبارات في مهارات التفكير والذاكرة عندما بلغوا 73 عاماً.
 
واستناداً إلى نتائج هذه الاختبارات، وجد الباحثون أنه في نهاية السبعينات من العمر قلت احتمالات تعرض الرجال الذين تناولوا المزيد من الخضار على مدى العقدين السابقين لمشكلات إدراكية بنسبة 17% عن غيرهم، بينما يقل احتمال إصابتهم بمشكلات إدراكية خطيرة بنسبة 34% عن الرجال الذين كان طعامهم يحتوي على خضراوات أقل.
 
وقال الفريق في دورية طب الأعصاب إن استهلاك الفاكهة لا يؤثر على ما يبدو على فرص الإصابة بمشكلات إدراكية بسيطة، لكن الرجال الذين يتناولون المزيد من عصير البرتقال تقل احتمالات تعرضهم لاضطرابات إدراكية شديدة بنسبة 47% عمن يتناولونه قليلاً.
 
من جهته، أشار كبير الباحثين في الدراسة، تشانغ تشينغ يوان، من كلية تشان للصحة العامة في بوسطن عبر البريد الإلكتروني، إلى أنه "قد يكون تناول الخضر على المدى الطويل (مثل الخضر الورقية والخضراوات الحمراء) والفواكه (مثل ثمار التوت) وعصير الفواكه (مثل عصير البرتقال) مفيداً للوظائف الإدراكية الذاتية في أواخر العمر".
 
كذلك لفتت هانا جاردنر، الباحثة في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر، والتي لم تشارك في إعداد الدراسة، إلى أن "الفاكهة والخضراوات غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها مضادات الأكسدة التي يمكنها أن تحمي المخ من الإجهاد التأكسدي وتحافظ على كفاءة الأوعية الدموية وهي أمور مهمة للصحة العقلية".
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