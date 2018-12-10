من أجل صحة أفضل.. هذه فحوصات العام الجديد

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مع بداية كل عام جديد، يجب تذكر الاختبارات والتحاليل والفحوصات الطبية التي ربما آن أوان إجرائها بحسب عمر كل شخص، وبهذه المناسبة وقبل أن يبدأ العام الجديد ينشر موقع "WebMD" عدداً من الفحوصات التي يجب تذكر إجراؤها في المواعيد والتوقيتات المناسبة:

1- الفحص البدني الروتيني

يذهب البعض إلى الطبيب سنويا لإجراء فحص شامل للتأكد من أن صحتهم على ما يرام. ويوجد جدل حول ما إذا كان الجميع بحاجة لإجراء هذه الفحوصات، إلا أن الأمر يحسمه بشكل عام عوامل محددة:

• العمر

• الصحة العامة

• عوامل الخطر لمشاكل معينة

2- قياس كتلة الجسم

يقوم الطبيب بقياس الطول والوزن من أجل حساب #مؤشر_كتلة_الجسم الذي يعتمد على المعادلة بين الطول والوزن، ويساعد الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم في حدود المعدلات الصحية، على حماية الإنسان من أمراض القلب والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.

3- ضغط الدم

يتم قياس #ضغط_الدم في الشرايين للتأكد من عدم وجود ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي تقل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. ويعتبر معدل ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80. ويحدد الأطباء ارتفاع ضغط الدم، بمعدل 140/ 90 أو أعلى. ويجب فحص ضغط الدم على الأقل كل سنتين. فإذا كان مرتفعا، يجب قياسه مرة كل شهر على الأقل، أو بحسب ما يحدده الطبيب.

4- الكولسترول

إن تحليل مستويات #الكولسترول هو قياس لمقدار الدهون في الدم. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكولسترول إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية. ويجب فحص الكولسترول كل 4-6 سنوات، إذا كنت أكبر من 20 سنة ولا تعاني من أمراض القلب أو الأوعية الدموية. ويقترح بعض الخبراء أن ينتظر الرجال حتى سن 35 عاما والنساء ينتظرن حتى 45 عاما، لبدء الخضوع لفحص الكولسترول، إلا إذا كان هناك احتمالات مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

5- فحوصات سرطان القولون والمستقيم

يتم إجراء اختبارات #سرطان_القولون أو المستقيم عن طريق البحث عن وجود دم فيهما أو وجود نمو أنسجة تسمى الأورام الحميدة. فإذا لم يكن لدى الشخص احتمالات للإصابة بالسرطان، يمكن أن يبدأ في إجراء الفحوصات عند بلوغ 50 سنة.

6- اختبار سكر الدم

هو تحليل بسيط لقياس مستوى السكر (ويسمى أيضًا #الجلوكوز) في الدم. ويعد وسيلة للتحقق من مرض السكري أو مقدماته. يمكن أن يخضع الشخص لأول اختبار فحص سكر الدم في سن 45، لكن يوصى بشدة بإجراء الاختبار - حتى لو كنت أصغر سناً - إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، أو لديك عوامل خطر الإصابة بداء السكري مثل ارتفاع ضغط الدم. وفي هذه الحالة، يجب قياس سكر الدم كل 3 سنوات على الأقل.

7- فحص الجلد

تعد من الأمور الجيدة أن يهتم كل شخص بالتحقق من أي تغييرات في الشامات والنمش أو أي علامات أخرى على بشرته. ينصح الخبراء بالفحص الذاتي للبشرة مرة واحدة شهريا. عندما يتم اكتشاف سرطانات الجلد مبكراً يمكن معالجتها والشفاء منها بسهولة.

8- فحص الثدي بالماموغرام

يجب أن تخضع الإناث لفحص للثدي كل 3 سنوات بدءًا من العشرينات من عمرهن. وبمجرد بلوغ سن 40، يجب أن تخضع للفحص كل عام بواسطة الأشعة السينية. وهذه الفحوصات تعطي فرصة للتعرف على أي تغييرات في الثديين، والتي ربما تدل على الإصابة بسرطان الثدي. ويمكن أيضًا إجراء الاختبارات الذاتية بشكل دوري.

9- اختبار عنق الرحم

يجرى اختبار عنق الرحم، الذي يسمى أيضا "مسحة عنق الرحم"، لاكتشاف ما إذا كان هناك سرطانات في عنق الرحم، ابتداء من سن 21 إلى 29، ويجب أن تخضع النساء للاختبار كل 3 سنوات. أما المرحلة العمرية بين 30 و64، فيجب أن تحصل على كل من اختبار عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) كل 5 سنوات، أو مجرد اختبار عنق الرحم كل 3 سنوات.

10- الفحص البدني للذكور

ويشمل الفحص البدني الروتيني للرجال للتحقق من عدم وجود فتق، أو أنواع من العدوى. كما يمكن فحص #البروستات حسب عمر الشخص.

11- اختبار الأسنان

يتم استخدام الفرشاة والخيط كل يوم للحفاظ على صحة الفم والأسنان. ولكن ربما يكون من الجيد أيضا أن يقوم طبيب الأسنان بالكشف عن التجاويف أو أمراض اللثة وغيرها من المشاكل في الفم. يحتاج الشخص في أغلب الأحوال في زيارة طبيب الأسنان مرة أو مرتين سنويا.