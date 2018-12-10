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هذا العصير يقضي على "الشخير" أثناء النوم

10
DECEMBER
2018
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من المعروف أن النوم الجيد يقي من الكثير من المشاكل الصحية، إلا أن "شخير" أحد الزوجين عادة ما يتسبب في نوبات الأرق وقلة النوم المزعجة، والتي دون شك يترتب عليها اضطرابات صحية عديدة.
 
وعادة ما يحدث "الشخير" أثناء النوم نظراً لوجود إفرازات مخاطية كثيرة بمجرى الأنف والحلق، مما يعيق مرور الهواء أثناء التنفس. فإذا ما تم تقليل تلك الإفرازات، فإن ذلك سيساعد دون شك في تقليل أو إيقاف "الشخير" أثناء النوم.
 
وعلى ذمة موقع "هيلثي هوليستيك ليفينغ Healthy Holistic Living" الطبي، يمكن التخلص من "الشخير" بطريقة بسيطة وسهلة، تتمثل في شرب كوب منعش من العصير. لكن يجب أن تكون كل مكونات العصير عضوية، لضمان الحصول على الفوائد الصحية المرجوة منه.
 
ويتكون العصير السحري الذي سيوقف "الشخير" من تفاحتين وجزرتين وربع ليمونة وقطعة من الزنجبيل بحجم عقلة الإصبع.
 
يتم خلط المكونات جيداً لتحضير عصير شهي يمكن الاستمتاع به بصفة يومية قبل النوم بقليل، وستلاحظ الفارق الكبير في التخلص من "الشخير" أثناء النوم، أو على الأقل تقليله بدرجة ملحوظة.
 
فالعناصر الطبيعية التي يتكون منها هذا العصير تساعد في تقليل الإفرازات المخاطية في مجرى الهواء بالأنف والحلق، مما يساعد في التنفس بسهولة وبشكل طبيعي أثناء النوم، وبالتالي يقل "الشخير" أو ينتهي تماماً.
 
ولإيقاف "الشخير" بشكل طبيعي، ينصح الأطباء وخبراء التغذية أيضاً بالتوقف عن تناول بعض الأطعمة والمشروبات مثل:
 
*الإكثار من تناول الشوكولاتة
*الإكثار من تناول المقليات
*الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على الدقيق
*الإكثار من الأطعمة المعلبة
*الإكثار من تناول الكحوليات
 
فإذا كنت تعاني من "الشخير"، فعليك باتباع هذه التعليمات التي أوردناها والاستمتاع بالعصير الشهي الذي سيساعدك في الحصول على نوم هادئ وعميق.
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