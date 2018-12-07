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ثورة طبية على الطريق.. أعضاء الحيوانات ستنقل إلى البشر

7
DECEMBER
2018
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بعد أن أصبحت عمليات نقل الأعضاء بين البشر شائعة، يبدو أن ثورة طبية قادمة قريبا حيث باتت أعضاء الحيوانات أيضا صالحة للإنسان.
 
وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن علماء من ألمانيا نجحوا من زراعة قلب خنزير في جسم قرد بابون، من أجل علاج مشكلات صحية خطيرة.
 
واستطاع القرد الذي استفاد من زراعة قلب الخنزير أن يظل عل قيد الحياة لمدة وصلت إلى 195 يوما، ورأى الباحثون أن هذا الإنجاز الطبي ينعش آمالا كبرى.
 
وبعد الجراحة التي وصفها العلماء بالاختراق الطبي الكبير، يرى الأطباء أن نقل الأعضاء المهمة مثل القلب من الحيوانات إلى البشر "بات على بعد خطوة واحدة".
 
ويجد بعض المرضى صعوبة خلال الوقت الحالي حين يبحثون عن قلب متبرع به، ويضطرون في بعض الأحيان إلى الانتظار لفترات طويلة قبل الحصول على العضلة الحيوية.
 
ويرجح الباحث في الجمعية الألمانية لطب القلب كريستوف كنسوسالا، أن يتجاوز عدد المصابين بفشل القلب في الولايات المتحدة 8 ملايين شخص بحلول عام 2030، ونبه إلى أن هؤلاء المرضى يواجهون خطر الوفاة بالنظر إلى قلة القلوب المتبرع بها.
 
واقترح العلماء قلوب الخنازير المعدلة وراثيا كحل جائز لهذا العجز، وذلك بعد نجاح اختبارات نقلها إلى قرد البابون، أقرب الحيوانات إلى البشر.
 
ويتم تعديل الخنازير صاحبة القلوب التي تنقل جراحيا، بهدف إيقاف استجابتها المناعية السلبية، مما يجعل أجهزتها مناسبة للزراعة داخل كائنات أخرى مثل البشر.
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