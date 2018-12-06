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بدون مشقة.. خطوات بسيطة تحرق السعرات الحرارية

6
DECEMBER
2018
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يبذل الناس جهدا مضنيا في العادة حتى يحرقوا السعرات الحرارية ويتفادوا مراكمة الوزن الزائد، لكن هذه الخسارة ممكنة عبر عدة طرق ذكية وبسيطة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" فإن القيام ببعض الحركات يحرق عددا مهما من السعرات مثل التململ؛ فتحريك الأيدي والأرجل في البيت أثناء الجلوس ومشاهدة التلفزيون قد يكون كافيا لحرق 350 سعرة في اليوم.
 
وفي طريقة ثانية، يساعد الضحك على تسريع نبضات القلب وخسارة السرعات الحرارية، وبالتالي فإن الضحك لمدة تقارب 15 دقيقة في اليوم تضمن حرق ما بين 10 و40 سعرة حرارية.
 
وإذا كنت من هواة الرقص، فإنك لا تروح عن نفسك فقط، بل إنك تخسر الطاقة، فالرقص لمدة أربعين دقيقة يؤدي إلى خسارة نحو مئتي سعرة حرارية.
 
ولأن الناس يضطرون إلى المكوث فترات طويلة من النهار في مقار العمل، يمكنهم أيضا أن يحرقوا العشرات من السعرات الحرارية من خلال القيام ببعض الحركات البسيطة بين الفنية والأخرى.
 
ويساعد القيام بالأعمال المنزلية على حرق السعرات الحرارية وخسارة الوزن، إضافة إلى اللعب مع الأطفال داخل البيت وهنا تتحقق فائدة مزدوجة؛ فالشخص يسلي أولاده، ويحافظ على رشاقته في الوقت نفسه.
 
وتؤدي ممارسة الجنس بدورها إلى حرق السعرات الحرارية بالنظر إلى التأثير على نبضات القلب، وهذا ينطبق أيضا على ارتداء النساء لأحذية الكعب العالي وصعود سلم البيت عوض استخدام المصعد والحرص على النوم الجيد، فهذه الأمور تساعد على خسارة السعرات دون تحمل المشقة.
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