لمن يعشق نشر صوره على السوشيال ميديا.. اقرأ هذه السطور!

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لا شك أن مواقع التواصل الاجتماعي لها فوائد عديدة في تقريب المسافات وخلق قنوات اتصال مع الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل، لكن إذا كنت ممن يعشقون مواقع التواصل الاجتماعي بدرجة كبيرة ويستمتعون بنشر العديد من الصور الشخصية على مختلف المنصات التواصلية، فعليك بقراءة السطور التالية.

فقد كشفت دراسة علمية حديثة أن الإفراط في نشر الصور، خاصة الصور السيلفي، على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" و"سناب شات"، قد ينبئ بالإصابة بأعراض النرجسية.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميديكال نيوز توداي Medical News Today" الطبي، أظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين الذين نشروا أعداداً كبيرة من الصور الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي تطورت لديهم السمات النرجسية بمعدل 25%.

وخلال الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية "Psychology Today"، قام فريق مشترك من الباحثين من جامعة "سوانسيا Swansea" البريطانية وجامعة "ميلانو Milan" الإيطالية، بوضع 74 مشاركاً، تراوحت أعمارهم بين 18 و34 عاماً، تحت الاختبار والملاحظة الدقيقة لمدة 4 أشهر.

وخلال فترة الدراسة، استخدم 60% من المشاركين "فيسبوك"، فيما استخدم 25% منهم "انستغرام"، بينما فضل 13% من المشاركين استخدام "تويتر" و"سناب شات".

واستخدم المشاركون مواقع التواصل الاجتماعي لحوالي 3 ساعات يومياً في المتوسط، بعيداً عن ساعات العمل الرسمية، بينما البعض منهم استخدم مواقع التواصل بنحو أكبر وصل إلى 8 ساعات باليوم.

وجد الباحثون أن أولئك الذين نشروا صوراً بكميات كبيرة عانوا من زيادة بمعدل 25% من الصفات النرجسية خلال فترة الدراسة. بينما المشاركون الذين اكتفوا بالتعليقات الكلامية لم تظهر عندهم تلك الأعراض النرجسية.

ويميل الشخص للشعور بالنرجسية عندما يصبح بحاجة إلى تلقي الإعجاب من الآخرين، بينما يفتقر في نفس الوقت للشعور بالتعاطف مع نفسه.

ويشعر الشخص النرجسي بأهميته مما يجعله يلجأ لاستخدام الآخرين لإرضاء غروره، ولفت الانتباه إلى نفسه. إلا أن بعض الأشخاص الترجسيين قد لا يلجأون لمثل هذه الأساليب.

لكن كيف تحفز مواقع التواصل الاجتماعي الشعور بالنرجسية؟

تعتمد مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة على المشاهدات والإعجابات لما ينشره المستخدم من صور وآراء شخصية. فمع الوقت يشعر المستخدم بسعادة لكونه محط إعجاب أو لأنه يلفت الانتباه بما ينشره. فالأمر لا يستغرق منه سوى ثوان معدودة في التقاط ونشر الصورة، فيما تأثيرها يستمر لساعات، وقد تحظى بإعجابات ومشاهدات لعدة أيام بعد نشرها.

هذا قد يدفع المستخدم لنشر المزيد من الصور لحصد المزيد من الإعجابات مما يرضي غروره، ويحوله مع الوقت إلى شخص نرجسي دون أن يشعر.

ونوه الباحثون إلى أن الموضوع في حاجة إلى المزيد من الدراسات، إلا أن نتيجة الدراسة هذه كفيلة بإلقاء الضوء إلى السلبيات التي قد تتركها مواقع التواصل الاجتماعي على الشخصية.