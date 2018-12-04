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الماء القلوي يحميك من أمراض مزمنة.. هذه طريقة تحضيره

4
DECEMBER
2018
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هل المياه القلوية مفيدة للصحة؟ سؤال يطرح نفسه كثيراً، خاصة أن معظم أجسام الناس تعتبر أكثر حمضية بسبب الإجهاد والعوامل البيئية والأطعمة التي يتناولونها.
 
والمقصود بكلمة القلوية في المياه هو الرقم الهيدروجينيPH ، ومستوى الرقم الهيدروجيني هو رقم يقيس مدى حمضية أو قلوية المواد على مقياس من 0 إلى 14، وعندما يكون الـPH أقل من 7، هذا يعني أن الجسم أصبح حمضياً وعندما يكون الـPH فوق هذا المستوى يكون الجسم قلوياً.
 
ويتمتع الجسم بكامل الصحة عندما يكون الـ PH 7.4، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة، بينما تحدث مشاكل كثيرة حينما يصبح الجسم حمضياً كالمشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن والإعياء وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأمراض الالتهابية مثل الروماتيزم. كما قد تؤدي البيئة الحمضية إلى الإصابة بالسرطان، فالخلية السرطانية لا تعيش إلا في بيئة حمضية.
 
ومن المعروف مند أكثر من قرن أن الغذاء يمكن أن يحدد مستويات #الحموضة بشكل عام، مما له أثر كبير على الصحة.
 
من جانبه، اكتشف الدكتور أوتو واربرغ الحاصل على جائزة نوبل في الطب وبالتحديد في "علم وظائف الأعضاء"، أن من 90% إلى 95% من جميع أنواع السرطان تحدث بسبب البيئة الحمضية، وهذا يعني أن السرطانات لا تعيش في البيئة القلوية، وأن السرطان ببساطة لا يستطيع النمو أو البقاء في جسمك القلوي.
 
كما قال الدكتور واربرغ إن الحمضية مرتبطة بالأمراض المزمنة مثل ترقق العظام ومرض القلب والسكري.
 
ويتميز الليمون الحامض بقدرته المذهلة على إحداث التوازن ما بين حموضة الجسم وقلويته، ومع أن طعم الليمون الحامض حمضي إلا أنه قلوي بالكامل وبناء على ذلك يستطيع الليمون الحامض جعل مستوى الـPH متوازناً. فهذه الفاكهة تحتوي على 22 خاصية مضادة للسرطان كما أنها تساعد على معالجة حالات عديدة بدءاً من رائحة الفم وصولاً إلى الكوليرا.
 
وإليكم فيما يلي طريقة سهلة لتحضير الماء القلوي للتمتع بصحة أفضل:
 
1- ثمرة من الليمون العضوي (ومن الضروري اختيار الليمون العضوي لخلوه من المبيدات الحشرية)
 
2- لتران من المياه النقية
 
3- ملعقة طعام من ملح الهيمالايا
 
4- قارورة زجاجية
 
وكل ما عليكم القيام به هو ملء القارورة بالماء ثم وضع شرائح الليمون والملح بها، ثم القيام بتغطيتها وتركها في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين 12 ساعة إلى 24 ساعة.
 
بعدها يكون الماء جاهزا، وينصح بتناول 3 أكواب من هذه المياه القلوية على معدة فارغة صباحا يوميا.
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