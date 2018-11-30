اكتشاف سبب توقف نمو الشعر مع تقدم العمر!

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توصل علماء إلى اختراق طبي جديد ينطوي على عكس آثار الصلع تدريجيا، من خلال إعادة إنماء الشعر بنجاح على الجلد المصاب.

وقام علماء كلية الطب في نيويورك، بتنشيط مسار في الدماغ يسمى "sonic hedgehog".

ويتميز هذا المسار بأنه نشط للغاية أثناء تواجد الرضع في الرحم وتشكل بصيلات الشعر، في حين يتوقف في جلد المسنين وكذلك الجلد المتضرر.

وفحصت الدراسة الجلد المتضرر لدى فئران التجارب، مع التركيز على الخلايا الليفية "fibroblasts"، التي تفرز الكولاجين (البروتين المسؤول عن الحفاظ على شكل وقوة الجلد والشعر).

وركز العلماء أيضا على الخلايا الليفية لأنها تساعد في توجيه بعض العمليات البيولوجية التي ينطوي عليها الشفاء.

وقام الفريق، بقيادة الدكتور مايومي إيتو، بتنشيط مسار "sonic hedgehog"، والذي تستخدمه الخلايا للتواصل مع بعضها البعض.

ومن خلال إثارة التواصل بين هذه الخلايا، لوحظ نمو الشعر في غضون 4 أسابيع لدى الفئران.

وبدأت جذور الشعر والهيكل الرئيس بالظهور بعد 9 أسابيع، وفقا للتجربة المنشورة في مجلة "Nature Communications".

وحتى الآن، افترض العلماء أن تراكم الندبات والكولاجين في الجلد التالف، كان وراء عدم القدرة على إعادة نمو الشعر.

وقال الدكتور إيتو: "نعلم أنها مشكلة إشارات في الخلايا التي تكون نشطة جدا أثناء تطورنا في الرحم، ولكنها أضعف في خلايا البشرة الناضجة مع تقدم العمر. وتشير نتائجنا إلى أن الخلايا الليفية المحفزة عبر المسار، يمكن أن تؤدي إلى نمو شعر لم يسبق له مثيل في الجروح الملتئمة".

وأوضح الدكتور إيتو إن إعادة نمو الشعر على الجلد التالف، هي حاجة ضرورية غير متاحة في الطب، بسبب التشويه المرافق للصدمات والحروق والإصابات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، كشفت التجارب الأخرى عن ارتفاع خطر الإصابة بالأورام المرافقة لتحفيز المسار. ولتجنب هذه المخاطر، قام الفريق بتفعيل الخلايا الليفية الموجودة أسفل سطح الجلد فقط، حيث تظهر جذور الشعرة لأول مرة.

ويمكن أن تساعد هذه الدراسة في تطوير أدوية أفضل لاستعادة نمو الشعر.